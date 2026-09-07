Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no MangueirãoGilvan de Souza / Flamengo
Mas há uma estatística que nenhuma tabela consegue medir: a expectativa.
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Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no MangueirãoGilvan de Souza / Flamengo
A afirmação de Samuel Lino como novo craque do Flamengo
Com 22 participações em gols, ele é considerado hoje mais importante que Arrascaeta no time
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