REMO X FLAMENGO - BRASILEIRO - MANGUEIRAO - 06-09-2026 - FOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGOGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
O Palmeiras segue sua caminhada naquele curioso estilo de quem parece jogar com uma calculadora na mão: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, aproveitamento de apenas 42,9%. Venceu Vitória e Vasco, mas deixou pontos pelo caminho contra Internacional, Mirassol e Botafogo. E ainda tropeçou diante de Atlético-MG e Fluminense.
Foram 12 gols marcados e 7 sofridos. Nada exatamente catastrófico. Mas também nada que justifique soltar fogos.
O Rubro-Negro entrou no segundo turno como quem atende a um chamado. Quatorze pontos em 7 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Marcou 14 gols, sofreu somente 5 e construiu um expressivo saldo de +9. O aproveitamento? 67%.
A diferença é quase uma fotografia: enquanto o Palmeiras parece tropeçar nas próprias pretensões, o Flamengo transforma cada rodada em marcha.
Mais vitórias. Menos derrotas. Mais gols. Menos gols sofridos.
O Flamengo, não. O Flamengo avança.
E, quando o Mengão encontra esse ritmo, até a tabela parece abrir caminho.
No segundo turno, o Palmeiras calcula. O Flamengo conquista.
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