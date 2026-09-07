REMO X FLAMENGO - BRASILEIRO - MANGUEIRAO - 06-09-2026 - FOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

REMO X FLAMENGO - BRASILEIRO - MANGUEIRAO - 06-09-2026 - FOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGOGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 07/09/2026 09:37 | Atualizado 07/09/2026 09:38

Sete jogos do segundo turno foram suficientes para a bola começar a contar uma história.



O Palmeiras segue sua caminhada naquele curioso estilo de quem parece jogar com uma calculadora na mão: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, aproveitamento de apenas 42,9%. Venceu Vitória e Vasco, mas deixou pontos pelo caminho contra Internacional, Mirassol e Botafogo. E ainda tropeçou diante de Atlético-MG e Fluminense.



Foram 12 gols marcados e 7 sofridos. Nada exatamente catastrófico. Mas também nada que justifique soltar fogos.

Sem poder contar com Paulinho, Palmeiras despenca no segundo turno do Brasileirão Cesar Greco/Palmeiras

E ela, como sempre, não costuma ter muita paciência com discursos.O Palmeiras segue sua caminhada naquele curioso estilo de quem parece jogar com uma calculadora na mão: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, aproveitamento de apenas 42,9%. Venceu Vitória e Vasco, mas deixou pontos pelo caminho contra Internacional, Mirassol e Botafogo. E ainda tropeçou diante de Atlético-MG e Fluminense.Foram 12 gols marcados e 7 sofridos. Nada exatamente catastrófico. Mas também nada que justifique soltar fogos.

Do outro lado está o Flamengo.



O Rubro-Negro entrou no segundo turno como quem atende a um chamado. Quatorze pontos em 7 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Marcou 14 gols, sofreu somente 5 e construiu um expressivo saldo de +9. O aproveitamento? 67%.



A diferença é quase uma fotografia: enquanto o Palmeiras parece tropeçar nas próprias pretensões, o Flamengo transforma cada rodada em marcha.



Mais vitórias. Menos derrotas. Mais gols. Menos gols sofridos.

O Palmeiras ainda está na corrida, é verdade. Mas, olhando os números, parece correr com o freio de mão puxado.



O Flamengo, não. O Flamengo avança.



E, quando o Mengão encontra esse ritmo, até a tabela parece abrir caminho.



No segundo turno, o Palmeiras calcula. O Flamengo conquista.