Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de Moscou - Reprodução / Instagram @fcdynamo

Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de MoscouReprodução / Instagram @fcdynamo

Publicado 06/09/2026 07:34

Mas sua carreira também construiu uma outra narrativa: a das polêmicas.



Em 2021, ainda no Valladolid, Plata se envolveu em um acidente de trânsito após estar ao volante sob efeito de álcool. O teste apontou cerca de 0,60 mg/l, o dobro do limite permitido na Espanha. Posteriormente, recebeu condenação que o deixou dois anos impedido de dirigir. O episódio foi noticiado por veículos como Record, ESPN e imprensa equatoriana. Gonzalo Plata é daqueles jogadores que parecem carregar o futebol nos pés. O drible é rápido, a mudança de direção desconcerta e o talento sempre prometeu mais do que os números entregaram.Em 2021, ainda no Valladolid, Plata se envolveu em um acidente de trânsito após estar ao volante sob efeito de álcool. O teste apontou cerca de 0,60 mg/l, o dobro do limite permitido na Espanha. Posteriormente, recebeu condenação que o deixou dois anos impedido de dirigir. O episódio foi noticiado por veículos como Record, ESPN e imprensa equatoriana.

Plata coleciona polêmicas ao longo de sua carreira Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

No Sporting, já havia relatos de problemas disciplinares e perda de espaço. No Flamengo, a história ganhou novos capítulos. Em 2025, Plata foi expulso três vezes, incluindo episódios na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O clube chegou a puni-lo pelo conjunto de ocorrências.



Em 2026, reportagens de iG Esporte, TyC Sports e Bolavip voltaram a levantar questionamentos sobre sua vida extracampo, citando baladas, supostos atrasos e alegações envolvendo hotéis de concentração.



Quando finalmente surgiu a oportunidade de saída, Plata foi vendido ao Dínamo de Moscou. Viajou para a Rússia, mas a negociação desmoronou após os exames médicos. O Flamengo contestou a avaliação e confirmou que o jogador estava apto para o futebol de alto rendimento. No Sporting, já havia relatos de problemas disciplinares e perda de espaço. No Flamengo, a história ganhou novos capítulos. Em 2025, Plata foi expulso três vezes, incluindo episódios na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O clube chegou a puni-lo pelo conjunto de ocorrências.Em 2026, reportagens de iG Esporte, TyC Sports e Bolavip voltaram a levantar questionamentos sobre sua vida extracampo, citando baladas, supostos atrasos e alegações envolvendo hotéis de concentração.Quando finalmente surgiu a oportunidade de saída, Plata foi vendido ao Dínamo de Moscou. Viajou para a Rússia, mas a negociação desmoronou após os exames médicos. O Flamengo contestou a avaliação e confirmou que o jogador estava apto para o futebol de alto rendimento.



Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no Flamengo Flamengo TV



E então surgiu outro capítulo.



Segundo o ge, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, teria comemorado a venda diante de conselheiros e feito uma declaração bastante dura sobre o jogador e suas supostas noitadas. A frase, porém, é atribuída pelo veículo ao dirigente e não foi apresentada como comunicado oficial do clube.



BAP supostamente comemora venda de Plata ao Dínamo Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra



De volta ao Flamengo, Plata ainda permaneceu nos Emirados Árabes Unidos enquanto aguardava uma possível transferência. A demora desagradou à diretoria, que esperava sua reapresentação no Rio. O resultado foi imediato: ele perderá o jogo contra o Remo e virou problema para o duelo diante do Independiente del Valle, justamente quando Leonardo Jardim contava com sua presença.



Há uma ironia nisso tudo: a bola nunca pareceu ser o maior problema de Plata. Pelo Flamengo, são 99 jogos, 9 gols e 14 assistências, média de aproximadamente 0,09 gol por partida. Números modestos para um atacante, mas que não traduzem completamente sua importância tática.



Plata tem talento para escrever grandes histórias. O que ainda precisa provar é que consegue deixar de ser personagem das próprias controvérsias.



Porque, no futebol, talento abre portas, mas é disciplina que mantém a porta aberta.