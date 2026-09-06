Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de MoscouReprodução / Instagram @fcdynamo
Em 2021, ainda no Valladolid, Plata se envolveu em um acidente de trânsito após estar ao volante sob efeito de álcool. O teste apontou cerca de 0,60 mg/l, o dobro do limite permitido na Espanha. Posteriormente, recebeu condenação que o deixou dois anos impedido de dirigir. O episódio foi noticiado por veículos como Record, ESPN e imprensa equatoriana.
No Sporting, já havia relatos de problemas disciplinares e perda de espaço. No Flamengo, a história ganhou novos capítulos. Em 2025, Plata foi expulso três vezes, incluindo episódios na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O clube chegou a puni-lo pelo conjunto de ocorrências.
Em 2026, reportagens de iG Esporte, TyC Sports e Bolavip voltaram a levantar questionamentos sobre sua vida extracampo, citando baladas, supostos atrasos e alegações envolvendo hotéis de concentração.
Quando finalmente surgiu a oportunidade de saída, Plata foi vendido ao Dínamo de Moscou. Viajou para a Rússia, mas a negociação desmoronou após os exames médicos. O Flamengo contestou a avaliação e confirmou que o jogador estava apto para o futebol de alto rendimento.
Segundo o ge, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, teria comemorado a venda diante de conselheiros e feito uma declaração bastante dura sobre o jogador e suas supostas noitadas. A frase, porém, é atribuída pelo veículo ao dirigente e não foi apresentada como comunicado oficial do clube.
Há uma ironia nisso tudo: a bola nunca pareceu ser o maior problema de Plata. Pelo Flamengo, são 99 jogos, 9 gols e 14 assistências, média de aproximadamente 0,09 gol por partida. Números modestos para um atacante, mas que não traduzem completamente sua importância tática.
Plata tem talento para escrever grandes histórias. O que ainda precisa provar é que consegue deixar de ser personagem das próprias controvérsias.
Porque, no futebol, talento abre portas, mas é disciplina que mantém a porta aberta.
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