Alex Sandro renova contrato com o FlamengoGilvan de Souza / CRF
Mas futebol não vive de biografia. Vive de presente.
E o presente de Alex Sandro começa a exigir mais cuidados do que aplausos.
Aos 35 anos, o lateral continua tendo técnica, leitura de jogo e experiência para decidir partidas. O problema é que o calendário não respeita currículo. O corpo também não.
Não é um episódio isolado. É um padrão que deveria fazer qualquer departamento de futebol acender mais de uma luz vermelha.
E, mesmo diante desse histórico, o Flamengo decidiu renovar o contrato até dezembro de 2027.
É aqui que a discussão deixa de ser sobre Alex Sandro e passa a ser sobre planejamento.
Renovar com um jogador de 35 anos não é pecado. Renovar sem considerar que ele precisa de administração especial de carga é que pode ser um erro caro.
Segundo relato divulgado pelo canal Resenha Rubro-Negra, o médico do Flamengo, Fernando Sassaki, recomendou ao departamento de futebol que Alex Sandro fosse utilizado apenas uma vez por semana. Tal orientação diz muito mais sobre o desafio físico do jogador do que qualquer discurso de apresentação.
Porque há algo quase paradoxal nisso tudo.
O Flamengo renovou até 2027, mas talvez não possa utilizar seu lateral como se estivesse contratando um atleta de 25 anos. Então para que serve um contrato longo se o jogador precisa ser cuidadosamente dosado?
O clube precisa parar de confundir respeito com imunidade à crítica. Alex Sandro merece consideração pelo que construiu. A diretoria, porém, merece cobrança pelo que está construindo agora.
Currículo não corre atrás de ponta. Nome não recupera lesão. E medalha não entra em campo.
Alex Sandro ainda pode ser útil. Talvez muito útil. Pode ser aquele jogador para partidas específicas, momentos decisivos e noites em que experiência vale mais que juventude. Mas transformá-lo novamente em solução de rotina seria apostar contra o próprio calendário.
O risco não está em ter Alex Sandro no elenco. O risco está em fingir que o tempo não passou. O Flamengo pode ter renovado com um grande jogador. Só precisa tomar cuidado para não ter renovado, também, com um problema que já vinha dando sinais de que chegaria antes de 2027.
No futebol, a conta do passado sempre chega. E o Flamengo acaba de assinar o recibo.
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