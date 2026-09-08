Torcida do Flamengo esgota ingressos no jogo no Mangueirão contra o Remo - Internet

Torcida do Flamengo esgota ingressos no jogo no Mangueirão contra o RemoInternet

Publicado 08/09/2026 09:26 | Atualizado 08/09/2026 09:26

Flamengo



A renda bruta chegou a impressionantes R$ 6,213 milhões. Para compreender o tamanho do feito, basta olhar para o maior faturamento anterior do Remo na temporada: contra o Palmeiras, foram R$ 3,814 milhões. O Flamengo, portanto, movimentou cerca de 63% a mais. Há clubes que jogam futebol. E há clubes que carregam consigo uma espécie de fenômeno da natureza. Oé desses. Em Belém, o Mangueirão não recebeu apenas uma partida: recebeu um acontecimento. Foram 51.567 pessoas diante do Rubro-Negro, numa tarde em que a paixão ocupou cada espaço das arquibancadas.A renda bruta chegou a impressionantes R$ 6,213 milhões. Para compreender o tamanho do feito, basta olhar para o maior faturamento anterior do Remo na temporada: contra o Palmeiras, foram R$ 3,814 milhões. O Flamengo, portanto, movimentou cerca de 63% a mais.



Flamengo bate recorde do Palmeiras jogando no Mangueirão Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra



E existe ainda uma dessas ironias bonitas que o futebol guarda. O Palmeiras esteve no Mangueirão, diante de uma grande multidão, mas não conseguiu vencer o Remo: terminou em empate por 1 a 1. O Flamengo também encontrou resistência, mas saiu vencedor, por 1 a 0, com gol de Samuel Lino.



Talvez seja essa a grandeza do Flamengo: sua presença não chama somente a Nação. Chama o adversário, o curioso, o apaixonado pelo futebol. O Flamengo chega e o estádio pulsa diferente. A camisa rubro-negra parece anunciar, antes da bola rolar, que naquela tarde o futebol será maior que noventa minutos.



No Mangueirão, o Remo ganhou uma fortuna. O Flamengo ganhou mais uma página na história da sua imensa capacidade de transformar jogos em multidões.