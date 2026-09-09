Carlo Ancelotti anunciou os primeiros 26 jogadores para o novo ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E como prometido pelo técnico, a lista de convocados contou com muitas novidades, como Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, para os dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e outro contra a Índia, em 3 de outubro.
Apenas nove jogadores que estiveram na Copa do Mundo voltaram a ser chamados pelo italiano: Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Danilo, Endrick, Raphinha, Rayan e Vini Jr. Além deles, Wesley, que foi cortado antes do início do torneio, também voltou a figurar na lista.
E nomes que viveram a decepção de ficar fora da Copa do Mundo, como Andrey Santos e João Pedro, voltam à seleção brasileira. Por sua vez, são oito novatos que estrearão pelo Brasil: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Mauro Júnior, Breno Bidon, Matheuzinho e Gabriel Bontempo.
"Esta é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando com o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e também na Copa América (de 2027)", afirmou o técnico.
Os convocados da seleção brasileira
Goleiros Hugo Souza - Corinthians Pedro Morisco - Coritiba Otávio - Cruzeiro
Defensores Arthur Dias - Athletico-PR Douglas Santos - Zenit Gabriel Magalhães - Arsenal Jair - Nottingham Forest Marquinhos - PSG Matheuzinho - Corinthians Mauro Júnior - PSV Vitor Reis - Manchester City Wesley - Roma
Meio-campistas Andrey Santos - Manchester United Breno Bidon - Corinthians Bruno Guimarães - Arsenal Danilo - Botafogo Douglas Luiz - Juventus Gabriel Bontempo - Santos
Atacantes Endrick - Real Madrid Estêvão - Chelsea João Pedro - Chelsea Pedro - Flamengo Raphinha - Barcelona Rayan - Bournemouth Samuel Lino - Flamengo Vini Jr - Real Madrid
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