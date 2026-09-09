Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
Carlo Ancelotti anunciou os primeiros 26 jogadores para o novo ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E como prometido pelo técnico, a lista de convocados contou com muitas novidades, como Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, para os dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e outro contra a Índia, em 3 de outubro.
Apenas nove jogadores que estiveram na Copa do Mundo voltaram a ser chamados pelo italiano: Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Danilo, Endrick, Raphinha, Rayan e Vini Jr. Além deles, Wesley, que foi cortado antes do início do torneio, também voltou a figurar na lista.
Leia mais: Thiago Silva critica Ancelotti por excluir experientes da Seleção
E nomes que viveram a decepção de ficar fora da Copa do Mundo, como Andrey Santos e João Pedro, voltam à seleção brasileira. Por sua vez, são oito novatos que estrearão pelo Brasil: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Mauro Júnior, Breno Bidon, Matheuzinho e Gabriel Bontempo.
"Esta é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando com o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e também na Copa América (de 2027)", afirmou o técnico.

Os convocados da seleção brasileira

Goleiros
Hugo Souza - Corinthians
Pedro Morisco - Coritiba
Otávio - Cruzeiro
Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair - Nottingham Forest
Marquinhos - PSG
Matheuzinho - Corinthians
Mauro Júnior - PSV
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma
Meio-campistas
Andrey Santos - Manchester United
Breno Bidon - Corinthians
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Douglas Luiz - Juventus
Gabriel Bontempo - Santos
Atacantes
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
João Pedro - Chelsea
Pedro - Flamengo
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Samuel Lino - Flamengo
Vini Jr - Real Madrid
* Em atualização
fotogaleria
Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e Índia
Carlo Ancelotti anuncia os 26 convocados para defender a seleção brasileira
Ancelotti inicia um ciclo de Copa do Mundo pela primeira vez
Carlo Ancelotti iniciou pela primeira vez um ciclo de Copa do Mundo no comando da seleção brasileira