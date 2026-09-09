Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e Índia - Rafael Ribeiro/CBF

Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/09/2026 15:13

dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e outro contra a Índia, em 3 de outubro. Carlo Ancelotti anunciou os primeiros 26 jogadores para o novo ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E como prometido pelo técnico , a lista de convocados contou com muitas novidades, como Pedro e Samuel Lino, do Flamengo , para os

Apenas nove jogadores que estiveram na Copa do Mundo voltaram a ser chamados pelo italiano: Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Danilo, Endrick, Raphinha, Rayan e Vini Jr. Além deles, Wesley, que foi cortado antes do início do torneio, também voltou a figurar na lista.

E nomes que viveram a decepção de ficar fora da Copa do Mundo, como Andrey Santos e João Pedro, voltam à seleção brasileira. Por sua vez, são oito novatos que estrearão pelo Brasil: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Mauro Júnior, Breno Bidon, Matheuzinho e Gabriel Bontempo.

"Esta é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando com o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e também na Copa América (de 2027)", afirmou o técnico.

Os convocados da seleção brasileira

Goleiros

Hugo Souza - Corinthians

Pedro Morisco - Coritiba

Otávio - Cruzeiro



Defensores

Arthur Dias - Athletico-PR

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair - Nottingham Forest

Marquinhos - PSG

Matheuzinho - Corinthians

Mauro Júnior - PSV

Vitor Reis - Manchester City

Wesley - Roma



Meio-campistas

Andrey Santos - Manchester United

Breno Bidon - Corinthians

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo - Botafogo

Douglas Luiz - Juventus

Gabriel Bontempo - Santos



Atacantes

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

João Pedro - Chelsea

Pedro - Flamengo

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Samuel Lino - Flamengo

Vini Jr - Real Madrid

* Em atualização