Ryan Roberto vai jogar a Liga dos Campeões pela primeira vezDivulgação/Shakhtar Donetsk

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Rodrigo Souza
Rio - Aos 18 anos, Ryan Roberto está prestes a viver um dos momentos mais especiais de sua ainda jovem carreira. Revelado pelo Flamengo e atualmente no Shakhtar Donetsk, o atacante brasileiro se prepara para disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões, principal competição de clubes do futebol europeu.
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Contratado pelo clube ucraniano no início da atual temporada europeia, Ryan vive seus primeiros meses no futebol europeu e agora está próximo de realizar um sonho que começou ainda na infância, quando acompanhava pela televisão as grandes noites da Liga dos Campeões.
"É a realização de um grande sonho poder disputar a Liga dos Campeões. Eu cresci vendo as partidas na TV e, hoje, poder estar em um clube que vai disputar esse campeonato gigante é algo que eu só imaginava nos meus melhores sonhos. É o maior campeonato do mundo, com grandes clubes e jogadores", disse.
O Shakhtar Donetsk estreia nesta quinta-feira (10), diante do PSV, na Holanda. Tradicional participante da competição, o clube ucraniano disputará a Liga dos Campeões pela 20ª vez em sua história. Por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Shakhtar mandará os seus jogos no Stamford Bridge, em Londres.
Segundo jogador mais jovem do elenco do Shakhtar, Ryan Roberto encara a temporada como oportunidade de ganhar experiência e conquistar seu espaço no futebol europeu. O jogador foi negociado pelo Flamengo por 9,5 milhões de euros fixos (R$ 56,31 milhões na cotação atual) e mais 500 mil euros (R$ 2,96 milhões) de bônus em caso de metas batidas.