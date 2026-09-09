Ryan Roberto vai jogar a Liga dos Campeões pela primeira vezDivulgação/Shakhtar Donetsk
Ryan Roberto vive expectativa para estreia na Liga dos Campeões
Jogador, de 18 anos, defende o Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e jogará a competição continental pela primeira vez na carreira
Ryan Roberto vive expectativa para estreia na Liga dos Campeões
Jogador, de 18 anos, defende o Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e jogará a competição continental pela primeira vez na carreira
Richarlison busca rescisão com Tottenham para assinar com Vasco
Estafe do atacante se incomodou com a postura do clube inglês e tentará resolver a situação na Justiça para acertar com o Cruz-Maltino
Finalistas da última Liga dos Campeões, PSG e Arsenal vencem em estreia
Atual bicampeão, time parisiense goleou o Slovan Bratislava, enquanto os Gunners venceram o Napoli, fora de casa, pela primeira rodada
Torcedores se dividem sobre novidades em convocação da Seleção
Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (9), os 26 convocados para os amistosos contra Austrália e Índia, na próxima Data Fifa
Gabriel Jesus marca pelo Barcelona e alcança marca de Rivaldo
Com 27 gols em 55 partidas, atacante se iguala ao ex-jogador entre os brasileiros que mais balançaram as redes na Liga dos Campeões
Lateral convocado por Ancelotti já foi comparado a Romário e Ronaldo
Mauro Junior atua pela ala esquerda do campo, tem 27 anos, joga no PSV, da Holanda e é uma das 16 novidades na nova lista de Ancelotti
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