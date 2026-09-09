Ryan Roberto vai jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez - Divulgação/Shakhtar Donetsk

Ryan Roberto vai jogar a Liga dos Campeões pela primeira vezDivulgação/Shakhtar Donetsk

Publicado 09/09/2026 21:30

Rio - Aos 18 anos, Ryan Roberto está prestes a viver um dos momentos mais especiais de sua ainda jovem carreira. Revelado pelo Flamengo e atualmente no Shakhtar Donetsk, o atacante brasileiro se prepara para disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões, principal competição de clubes do futebol europeu.

Contratado pelo clube ucraniano no início da atual temporada europeia, Ryan vive seus primeiros meses no futebol europeu e agora está próximo de realizar um sonho que começou ainda na infância, quando acompanhava pela televisão as grandes noites da Liga dos Campeões.

"É a realização de um grande sonho poder disputar a Liga dos Campeões. Eu cresci vendo as partidas na TV e, hoje, poder estar em um clube que vai disputar esse campeonato gigante é algo que eu só imaginava nos meus melhores sonhos. É o maior campeonato do mundo, com grandes clubes e jogadores", disse.

O Shakhtar Donetsk estreia nesta quinta-feira (10), diante do PSV, na Holanda. Tradicional participante da competição, o clube ucraniano disputará a Liga dos Campeões pela 20ª vez em sua história. Por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Shakhtar mandará os seus jogos no Stamford Bridge, em Londres.