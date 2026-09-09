José Boto rebateu Abel FerreiraMarcelo Cortes / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, abordou a situação envolvendo o Rubro-Negro e o Palmeias, que vem polarizando o domínio do futebol brasileiro nos últimos anos. Na opinião do português, o Alviverde tem uma obrigação maior que conquistar os títulos por conta dos investimentos que vem fazendo na montagem do elenco nas últimas temporadas.
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"O Abel tem usado uma estratégia de comunicação que talvez seja difícil de perceber para quem está fora. Eles (Palmeiras) gastaram quase o dobro do que eu gastei desde que cheguei. Dizer que os jogadores do Flamengo vêm de grandes clubes... O Vitor Roque jogou no Barcelona, o Andreas (Pereira) no Manchester United, o (Gustavo) Gómez jogou no Milan, esqueceram um pouco isso também", disse em entrevista à "ESPN".
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O dirigente também abordou a quantidade de jogos dos clubes brasileiros e criticou o calendário. Na opinião de Boto, todas as equipes acabam sendo prejudicadas.
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"É impossível ser constante em um calendário como esse. Não há nenhum calendário parecido, em nenhuma parte do mundo, que tenha uma quantidade de jogos enorme, viagens", contou o lusitano.