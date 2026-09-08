Carrascal entrou na mira do Krasnodar, da RússiaGilvan de Souza/Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - Em boa fase na temporada, Jorge Carrascal despertou o interesse do exterior. O meia colombiano, de 28 anos, recebeu uma proposta do Krasnodar, da Rússia, segundo a "ESPN". O Flamengo, no entanto, entende que a oferta ficou abaixo da expectativa e aguarda uma nova nos próximos dias.
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O Krasnodar fez uma proposta de 7 milhões de euros (R$ 41,6 milhões) fixos, mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) em bônus. Após ter a oferta recusada, o clube russo prepara uma nova investida e sinalizaram oferecer 12 milhões de euros (R$ 71,4 milhões).
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O clube russo tem até a próxima quinta-feira (10) para tentar chegar a um acordo, que é a data que fecha a janela de transferências no país. O Flamengo, por sua vez, não pretende negociar Carrascal, exceto em caso de alguma proposta muito vantajosa.
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Recentemente, o Flamengo negociou Gonzalo Plata com o Dínamo Moscou, da Rússia, por cerca de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões). Porém, o atacante reprovou nos exames médicos e a negociação foi cancelada. Após reprovar, o jogador foi reintegrado ao elenco.
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