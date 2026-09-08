Carrascal entrou na mira do Krasnodar, da RússiaGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo recebe proposta de clube russo por Carrascal
Rubro-Negro recusa oferta, mas Krasnodar promete fazer uma nova investida antes do fechamento da janela de transferências na Rússia
Flamengo recebe proposta de clube russo por Carrascal
Rubro-Negro recusa oferta, mas Krasnodar promete fazer uma nova investida antes do fechamento da janela de transferências na Rússia
Santos se aproxima da contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo
Peixe avança nas conversas pelo atacante, que deve assinar contrato até o fim do ano com opção de renovação por mais duas temporadas
Flamengo concorre a melhor clube do ano na Bola de Ouro 2026
Rubro-Negro disputa o troféu com times gigantes do futebol europeu; vencedor será divulgado no dia 26 de outubro, em Londres
Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Del Valle
Leonardo Jardim terá alguns desfalques na próxima quinta-feira (10), na partida de ida das quartas de final da Libertadores
Samuel Lino e Pedro aparecem em pré-lista da Seleção para amistosos
Carlo Ancelotti convoca os jogadores para os jogos contra Austrália e Índia, na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF
Gonzalo Plata se reapresenta e já treina com elenco do Flamengo
Atacante equatoriano desembarcou em Belém nesta segunda-feira (7) e vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para a Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.