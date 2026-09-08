Cebolinha tem contrato até dezembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/09/2026 14:30

Rio - Everton Cebolinha está perto de deixar o Flamengo . O Santos avançou nas conversas, nesta terça-feira (8), e se aproximou da contratação do atacante, segundo o jornalista Fábio Sormani. O jogador deve assinar contrato até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas.

O Flamengo liberou o atacante Everton Cebolinha , na última segunda-feira (7), para retornar ao Rio de Janeiro e tratar assuntos pessoais. Com contrato até o fim do ano, o jogador não vai renovar o contrato e já havia sido liberado para procurar um novo clube.

Everton Cebolinha priorizou um possível retorno para a Europa, mas não conseguiu chegar a um acordo com os interessados antes do fechamento das janelas. Com isso, a permanência no Brasil virou uma possibilidade. O Botafogo manifestou interesse, mas não conseguiu avançar.

Nos últimos dias, o Santos cresceu nas conversas. Neymar, inclusive, chegou a ligar para tentar convencer Everton Cebolinha. O Peixe tinha interesse no atacante desde ano passado, mas não tinha otimismo por causa do alto salário e dos concorrentes da Europa e também do Brasil.

Contratado em 2022, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em uma negociação que custou 16 milhões de euros. Desde então, disputou 193 jogos, marcou 21 gols e deu 26 assistências. Nos últimos anos, o jogador sofreu com problemas físicos e perdeu espaço. Em 2026, soma 28 partidas, três gols e duas assistências.