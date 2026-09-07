Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/09/2026 16:00

Rio - O Flamengo liberou o atacante Everton Cebolinha, nesta segunda-feira (7), para retornar ao Rio de Janeiro e tratar assuntos pessoais. Com isso, o jogador não disputará o jogo contra o Independiente del Valle, do Equador, na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Existe a possibilidade de uma transferência ainda nesta janela de transferências, segundo o "ge". Everton Cebolinha tem negociações com o Krasnodar, da Rússia, e esteve perto de acertar com os russos, mas o presidente travou as conversas. Porém, a história mudou nos últimos dias e as partes voltaram a conversar. O jogador também entrou no radar do Botafogo e Santos.



Everton Cebolinha tem contrato com Flamengo até o fim do ano e não vai renovar o contrato. Em fevereiro, o jogador revelou que não foi procurado para ampliar o vínculo. Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, o atacante deseja buscar novos ares, mas prioriza o retorno para a Europa. Recentemente, voltou a ser relacionado, mas o planejamento de saída não mudou.

Contratado em 2022, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em uma negociação que custou 16 milhões de euros. Desde então, disputou 193 jogos, marcou 21 gols e deu 26 assistências. Nos últimos anos, o jogador sofreu com problemas físicos, não conseguiu ter sequência e perdeu espaço. Em 2026, disputou 28 partidas, fez três gols e deu duas assistências.