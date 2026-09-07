Anthony Valencia e Joaquín Freitas conversam com Leonardo Jardim após vitória do Flamengo sobre o Remo - Divulgação / Flamengo

Anthony Valencia e Joaquín Freitas conversam com Leonardo Jardim após vitória do Flamengo sobre o RemoDivulgação / Flamengo

Publicado 07/09/2026 13:56 | Atualizado 07/09/2026 22:14

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“Estava calmo graças ao grupo. A comissão técnica me transmitiu tranquilidade desde o primeiro momento, mesmo antes de chegar ao clube. Gostei muito”, disse o jogador, na zona mista.



Aos 19 anos, o argentino foi comprado ao River Plate (ARG) nesta janela de transferências e assinou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2031. “Estava calmo graças ao grupo. A comissão técnica me transmitiu tranquilidade desde o primeiro momento, mesmo antes de chegar ao clube. Gostei muito”, disse o jogador, na zona mista.Aos 19 anos, o argentino foi comprado ao River Plate (ARG) nesta janela de transferências e assinou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2031.

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Mais uma estreia

Outro que chegou recentemente , Anthony Valencia também entrou em campo pela primeira vez pelo Flamengo diante do Leão Azul. O atacante, que estava no Royal Antwerp (BEL) e assinou vínculo até dezembro de 2031, foi acionado no fim para a vaga de Samuel Lino.

Agenda

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Independiente del Valle (EQU), na partida de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo acontecerá na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.