Outro que chegou recentemente, Anthony Valencia também entrou em campo pela primeira vez pelo Flamengo diante do Leão Azul. O atacante, que estava no Royal Antwerp (BEL) e assinou vínculo até dezembro de 2031, foi acionado no fim para a vaga de Samuel Lino.
O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Independiente del Valle (EQU), na partida de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo acontecerá na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.
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