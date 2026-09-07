Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no MangueirãoGilvan de Souza / Flamengo
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca tem 66,2% de probabilidade de levantar a taça. Já a equipe paulista aparece com 27,2%.
Quem corre por fora são o Athletico-PR (3,1%) e o Fluminense (1,8%).
Agora, o Flamengo vira a chave para a partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro terá pela frente o Independiente del Valle (EQU), quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.
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