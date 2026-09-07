Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no Mangueirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no MangueirãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/09/2026 08:42

Agora, o Flamengo vira a chave para a partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro terá pela frente o Independiente del Valle (EQU), quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.