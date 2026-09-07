Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no MangueirãoGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
O Flamengo assumiu a liderança e viu as chances de título dispararem no Campeonato Brasileiro. Na 26ª rodada, o Rubro-Negro superou o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, e ultrapassou o Palmeiras por um ponto na tabela - 54 a 53. O Verdão ficou no 0 a 0 com o Botafogo, no Nilton Santos.
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De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca tem 66,2% de probabilidade de levantar a taça. Já a equipe paulista aparece com 27,2%.

Quem corre por fora são o Athletico-PR (3,1%) e o Fluminense (1,8%).
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Agora, o Flamengo vira a chave para a partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro terá pela frente o Independiente del Valle (EQU), quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.
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Samuel Lino comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Remo, no Mangueirão
Samuel Lino fez o gol do título no ano passado e colocou o Rubro-Negro na liderança no domingo