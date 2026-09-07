Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, pela 26ª rodada do BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo vive crescente com Jardim e embala com sequência de vitórias
Rubro-Negro conquistou terceiro triunfo consecutivo na temporada e tem quase 80% de aproveitamento desde agosto sob o comando do português
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Joaquín Freitas celebra estreia pelo Flamengo: ‘Gostei muito’
Jovem atacante foi acionado na reta final diante do Remo, pelo Campeonato Brasileiro; Anthony Valencia também atuou pela primeira vez
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Jardim valoriza luta do Flamengo e vê vitória merecida contra o Remo
Treinador ressalta dificuldades por causa das condições climáticas e do gramado, além de exaltar a festa da torcida em Belém
Rossi enaltece postura do Flamengo e destaca 'sacrifício' em vitória
Jogando fora de casa, Rubro-Negro supera forte chuva e vence o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão
Lino destaca 'união' do Flamengo e vive expectativa por convocação
Atacante marcou o gol da vitória sobre o Remo por 1 a 0, neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão
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