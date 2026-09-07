Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, pela 26ª rodada do BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/09/2026 15:00

Após a Copa do Mundo, o Flamengo empatou dois dos primeiros três jogos antes de ter cerca de dez dias livres de preparação para a sequência da temporada. O período sem jogos foi importante para o técnico Leonardo Jardim realizar ajustes, recolocar o time nos trilhos e superar a desconfiança. E deu certo.

Desde a virada de julho para agosto, o Flamengo mudou da água do vinho. Até o momento, foram oito jogos, seis vitórias, um empate e uma derrota, com 79,2% de aproveitamento. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, foram quatro vitórias e uma derrota, desempenho que rendeu a liderança.

Neste período, o Flamengo marcou 17 gols e sofreu apenas cinco, com média inferior a um gol sofrido por partida. O goleiro Rossi, por exemplo, superou a desconfiança gerada por erros e engatou uma sequência de três partidas sem ser vazado. Já no ataque, Samuel Lino vem sendo o grande protagonista.

Com a vitória sobre o Remo, o Flamengo chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.