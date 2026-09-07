Gonzalo Plata se reapresentou ao FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Gonzalo Plata se reapresenta e já treina com elenco do Flamengo
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Carlo Ancelotti convoca os jogadores para os jogos contra Austrália e Índia, na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF
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