Gonzalo Plata se reapresentou ao Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Gonzalo Plata se reapresentou ao FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/09/2026 18:00

Rio - Gonzalo Plata está de volta ao Flamengo . O atacante equatoriano desembarcou em Belém, nesta segunda-feira (7), se reapresentou ao clube e já participou do treinamento realizado pela manhã com o restante do elenco. Com isso, ele fica à disposição do técnico Leonardo Jardim para os próximos jogos.

Após desembarcar na capital paraense, Plata se juntou imediatamente à delegação que permaneceu na cidade depois da vitória por 1 a 0 sobre o Remo , pela 26ª rodada do Brasileirão. Poucas horas depois, esteve em campo na atividade comandada pela comissão técnica, no Beanão.

Contratado em 2024, Plata se tornou peça importante no esquema do técnico Filipe Luís durante a última temporada. Ao todo, o equatoriano soma 99 jogos, nove gols e 14 assistências, além dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores.