Gonzalo Plata se reapresentou ao FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - Gonzalo Plata está de volta ao Flamengo. O atacante equatoriano desembarcou em Belém, nesta segunda-feira (7), se reapresentou ao clube e já participou do treinamento realizado pela manhã com o restante do elenco. Com isso, ele fica à disposição do técnico Leonardo Jardim para os próximos jogos.
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Após desembarcar na capital paraense, Plata se juntou imediatamente à delegação que permaneceu na cidade depois da vitória por 1 a 0 sobre o Remo, pela 26ª rodada do Brasileirão. Poucas horas depois, esteve em campo na atividade comandada pela comissão técnica, no Beanão.
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Após reprovar nos exames médicos do Dínamo Moscou, da Rússia, Gonzalo Plata foi reintegrado ao elenco do Flamengo. Porém, o jogador atrasou na reapresentação, o que gerou irritação da diretoria. O jogador permaneceu em Dubai, nos Emirados Árabes, em busca de proposta do Oriente Médio.
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Contratado em 2024, Plata se tornou peça importante no esquema do técnico Filipe Luís durante a última temporada. Ao todo, o equatoriano soma 99 jogos, nove gols e 14 assistências, além dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores.