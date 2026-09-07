Samuel Lino vive a sua melhor fase pelo Flamengo - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Samuel Lino vive a sua melhor fase pelo FlamengoGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 07/09/2026 19:00 | Atualizado 07/09/2026 19:10

Rio - O Flamengo pode ter jogadores convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira no ciclo da Copa do Mundo de 2030. Destaques da temporada, os atacantes Samuel Lino e Pedro apareceram na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti e podem aparecer na convocação do treinador italiano na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A informação é do "ge".

Artilheiro do Flamengo, Pedro tem 24 gols na temporada e é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 15. O camisa 9, que disputou a Copa do Mundo de 2022, sofreu com problemas físicos no ciclo do Mundial de 2026, mas ainda vive a expectativa de ter sequência na seleção brasileira. Em meio a ausência de um camisa 9 de confiança, ele surge como esperança para resolver a carência da posição.

Já Samuel Lino, por sua vez, foi convocado para a seleção brasileira apenas uma vez, em setembro do ano passado. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti convocou o atacante para o confronto contra a Bolívia, nas Eliminatórias. Na ocasião, atuou por 61 minutos na derrota por 1 a 0. Vivendo o seu melhor momento desde a sua chegada ao Brasil, Lino busca espaço e preenche requisitos avaliados por Ancelotti.

O Flamengo não é o único time brasileiro com jogadores na pré-lista da seleção brasileira. O Cruzeiro, aliás, é o clube com mais nomes, com cinco (Otávio, Jonathan Jesus, Zé Lucas, Matheus Pereira e Pedro). O Corinthians, por sua vez, aparece logo atrás, com quatro nomes (Hugo Souza, Matheuzinho, André e Breno Bidon). Por fim, o Santos teve apenas o meia Gabriel Bontempo.

Às vésperas de iniciar o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, o técnico Carlo Ancelotti prometeu promover uma renovação na Seleção. Com isso, nomes como Danilo, Casemiro e Neymar, que disputaram o Mundial de 2026, estão fora dos planos. Em entrevista recente à "Real Madrid TV", o treinador italiano destacou a necessidade de iniciar uma "nova geração".

A primeira convocação do ciclo da Copa do Mundo de 2030 acontece na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O Brasil vai enfrentar a Austrália no dia 25 de setembro, no estádio Queensland Country Bank, em Townsville e depois no dia 29, no estádio Suncorp, em Brisbane. Depois, encara a Índia, no dia 3 de outubro, no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.