Pedro em ação pela seleção brasileira - Ricardo Nogueira/CBF

Pedro em ação pela seleção brasileiraRicardo Nogueira/CBF

Publicado 09/09/2026 17:14 | Atualizado 09/09/2026 18:13

convocados de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira. O atacante surge na disputa pela camisa 9, função que ainda não tem um dono definido neste início de ciclo que mira a Copa do Mundo de 2030. Rio - Destaque do Flamengo na temporada, Pedro está entre os. O atacante surge na disputa pela camisa 9, função que ainda não tem um dono definido neste início de ciclo que mira a Copa do Mundo de 2030.

A escolha acontece justamente em um momento de busca por alternativas para o comando do ataque. No último Mundial, Igor Thiago e Endrick foram chamados como referências, mas não tiveram sequência. João Pedro, por sua vez, ficou fora da Copa, mas voltou a ser convocado pelo treinador.



O centroavante rubro-negro, inclusive, nunca havia sido selecionado por Ancelotti para defender a Seleção. A ausência, porém, não ocorreu apenas por uma decisão do técnico italiano.

Em novembro de 2025, antes dos amistosos contra Senegal e Tunísia, Carleto admitiu que pretendia chamar o jogador. Pedro, no entanto, fraturou o antebraço direito e ficou impossibilitado de participar dos compromissos.

A última aparição do atacante com a Amarelinha aconteceu em julho de 2023, na derrota por 4 a 2 para o próprio Senegal. Na ocasião, Ramon Menezes comandava a equipe de forma interina.



Agora, além de Pedro, Endrick e João Pedro despontam como nomes para a posição. Ancelotti, contudo, indicou que ainda pretende avaliar as opções disponíveis.

"Provamos nesse ano muitos centroavantes, agora creio que a situação está um pouco mais clara para todos, temos um par de jovens muito fortes que temos que acompanhar a evolução. Endrick e temos outros jovens que estão atuando bem, além de outros que não estão na lista. Estamos bem cobertos. Endrick acho que será um jogador importante para a Seleção no futuro", disse o treinador.



Pedro também reagiu ao chamado nas redes sociais: "Muito feliz por retornar à seleção brasileira nesse novo ciclo da Copa do Mundo. É gratificante demais. Agradecer ao Flamengo, a todos os companheiros. Isso tudo é fruto de muito trabalho aqui no dia a dia, nos jogos também. Espero poder desfrutar lá da oportunidade e dar o meu melhor, como sempre. E que seja um novo ciclo de vitórias pela Seleção".

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza