Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
Leonardo Jardim não contará com Alex Sandro e Evertton Araújo, que se recuperam de dores na panturrilha direita e de uma lesão na coxa esquerda, respectivamente. Everton Cebolinha também ficou fora, liberado para tratar de assuntos pessoais. Já Lorran cumprirá compromissos com a base.
Depois do imbróglio com o Dínamo de Moscou (RUS), Gonzalo Plata estará à disposição.
O duelo de volta entre Flamengo e Independiente del Valle (EQU) acontecerá no dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis.
Os relacionados do Flamengo
. Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;
. Meio-campistas: Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Johnny, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl;
. Atacantes: Anthony Valencia, Bruno Henrique, Carrascal, Joaquín Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.
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