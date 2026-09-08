Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/09/2026 08:39

Flamengo divulgou a lista de relacionados para encarar o Independiente del Valle (EQU), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro entrará em campo na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.

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O duelo de volta entre Flamengo e Independiente del Valle (EQU) acontecerá no dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis. O duelo de volta entre Flamengo e Independiente del Valle (EQU) acontecerá no dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis.

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;

. Meio-campistas: Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Johnny, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl;

. Atacantes: Anthony Valencia, Bruno Henrique, Carrascal, Joaquín Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.