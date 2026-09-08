Jogadores do Flamengo comemoram o título da Libertadores de 2025Adriano Fontes / Flamengo

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Theo Faria
O Flamengo foi indicado ao prêmio de melhor clube masculino do ano na Bola de Ouro de 2026. O Rubro-Negro disputa o troféu com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e PSG. A cerimônia será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
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O período avaliado pela premiação vai de 1º de agosto de 2025 a 31 de julho de 2026.

No ano passado, o time carioca conquistou a Libertadores ao superar o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo. Além de levantar a taça do torneio continental, venceu o Campeonato Brasileiro. 
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Em 2025, o Botafogo esteve entre os indicados ao prêmio, mas perdeu para o PSG. Agora, o Flamengo tentará trazer o troféu para o país.

Os indicados ao prêmio