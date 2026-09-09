Atual campeão, PSG goleou em estreia na Liga dos Campeões - Franck Fife / AFP

Atual campeão, PSG goleou em estreia na Liga dos CampeõesFranck Fife / AFP

Publicado 09/09/2026 20:30

Rio - Finalistas da última edição da Liga dos Campeões , Paris Saint-Germain e Arsenal estrearam com vitória na temporada 2026/27. Atual bicampeão, o time parisiense goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1, nesta quarta-feira (9), no Parque dos Príncipes, em Paris. Já os londrinos, por sua vez, venceram o Napoli por 1 a 0, fora de casa.

Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain recebeu o Slovan Bratislava e mostrou o motivo de ter erguido a taça por duas edições seguidas ao massacrar, com impiedosa surra de 6 a 1, em casa. No Parque dos Príncipes, o PSG precisou de somente 17 minutos para inaugurar o marcador, com bomba de Dembélé. O melhor do mundo também anotou o segundo, de cabeça, pouco tempo após abrir o placar.

Era jogo de um time só e o reforço Ferran Torres, campeão mundial com a Espanha, ampliou ainda no primeiro tempo ao se antecipar aos defensores. Sem diminuir o ritmo na segunda etapa, o PSG chegou à goleada logo no primeiro minuto, novamente com Ferran Torres, aproveitando jogada individual de Akloiouche. O espanhol chegou ao hat-trick ao receber de Dembélé. Camara descontou, ao anotar o de honra dos eslovacos. Ainda deu tempo de Fabian Ruiz aumentar a surra de pé esquerdo.

Arsenal perde muitas chances, mas vence fora de casa

O Arsenal continua bem quando o assunto é fase de liga da Liga dos Campeões. O time de Mikel Arteta criou muitas oportunidades, mas só conseguiu o gol da vitória aos 29 minutos da etapa final, com Odegaard definindo o 1 a 0 sobre o Napoli, na Itália. Os ingleses protagonizaram um belo primeiro tempo em Nápoles, mas mereciam melhor sorte com grandes oportunidades desperdiçadas, como com Eze e Rice.

Apesar das chances perdidas no primeiro tempo, o Arsenal seguiu apresentando todo o seu repertório após o descanso e aumentou seu retrospecto de chances desperdiçadas de cara, desta vez com Hincapié, na pequena área, mandando por cima. De tanto insistir, o vice-campeão chegou à vitória em linda troca de passes e batida forte de Odegaard. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Arsenal estreou com vitória na Liga dos Campeões Filippo Monteforte / AFP

Liverpool estreia com vitória de virada em Anfield

O Liverpool entrou em campo no animado Anfield com um esquema bastante ofensivo proposto por Andoni Iraola, com Wirtz, Barcola, o jovem Ngumoha e o goleador Isak para furar um possível paredão defensivo dos espanhóis. A novidade de Diego Simeone no Atlético de Madrid foi a escalação de Julián Álvarez desde o início. O treinador prometeu resgatar o atacante argentino após a frustrada ida ao Barcelona.

O jogo não tinha nem 30 segundos e o Liverpool já teve grande oportunidade de abrir frente. Roubada de bola e contragolpe rápido com conclusão raspando de Isak. O time madrilenho não se intimidou com o susto e tentou propor o jogo. Baena mandou a primeira boa chance espanhola pelo alto. Logo depois, em belo passe de Julián Álvarez, Llorente apareceu livre para bater deslocando o goleiro Alisson.

Mesmo povoando o ataque, o Liverpool não ameaçava a meta de Oblak. E ainda viu o Atlético encaixar perigosos contragolpes. Alisson evitou o pior em batida de Álvarez. A torcida vermelha começou a mostrar desagrado nas arquibancadas, ensaiando algumas vaias, e "acordou" o Liverpool, que equilibrou as ações. Após duas grandes defesas de Oblak, enfim a igualdade, com Szoboszlai após passe de letra de Ronald Araújo.

A virada tinha tudo para sair logo no começo da etapa final. Mas Barcola decepcionou ao errar a finalização após contragolpe. Nem deu tempo de a torcida protestar e Mac Allister fez o segundo em pancada de longe após blitz sufocante do Liverpool. Aliviado, Iraola vibrou efusivamente. O treinador, sabiamente, acabou com o sistema com quatro jogadores ofensivos para reforçar a marcação após a virada. Reforçou o time e ainda deixou peças rápidas na frente caso surgisse a oportunidade para ampliar o complicado confronto. Frimpong até fez, mas estava impedido.