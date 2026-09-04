Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“A Copa do Mundo acabou com uma geração de jogadores, de grandes jogadores, e tem que começar uma nova geração”, iniciou o comandante, em entrevista à ‘Real Madrid TV’.
“Estamos avaliando sobretudo os jovens brasileiros que estão pelo mundo todo e vamos começar a programar uma nova geração que possa chegar a 2030 com ambição e qualidade. Vamos tentar competir com todos os times do mundo”, complementou.
A convocação será a primeira desde o fim da Copa do Mundo de 2026. O Brasil caiu para a Noruega ao ser derrotado por 2 a 1, nas oitavas de final. “A geração dos 20 anos é muito boa. Vamos aproveitar os amistosos para conhecê-la melhor”, disse o treinador.
A agenda da seleção brasileira
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
. Brasil x Japão - 14/11, às 7h15, em Singapura
. Brasil x Singapura - 17/11, às 7h, em Singapura
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