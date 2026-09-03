Taça da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Taça da Copa do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/09/2026 22:14 | Atualizado 03/09/2026 22:37

Rio - Os confrontos da fase semifinal da Copa do Brasil de 2026 estão definidos. Atlético-MG e Grêmio vão medir forças por uma vaga na decisão. Já Palmeiras e Vasco estão do outro lado da chave.

O Grêmio foi o último time a garantir vaga. O Tricolor Gaúcho avançou ao vencer o Internacional por 3 a 1 na Arena do Grêmio, nesta quinta-feira (3), pelo jogo da volta das quartas de final. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.

O Imortal enfrentará o Atlético-MG, que eliminou o Cruzeiro. O Galo venceu a Raposa por 2 a 1 na última terça-feira (1º), na Arena MRV. Na ida, os times empataram em 1 a 1.

Já o Vasco derrotou o Vitória por 2 a 0 no Barradão, na quarta-feira (2). Na ida, em São Januário, o Gigante da Colina bateu o Leão da Barra por 1 a 0.

O adversário do Cruz-Maltino será o Palmeiras, que despachou o Santos. O Alviverde empatou sem gols com o Peixe na quarta-feira (2), na Vila Belmiro. Na ida, no Nubank Parque, o Verdão bateu o rival por 3 a 0.



Quando serão os jogos?



As partidas da fase semifinal da Copa do Brasil de 2026 estão marcadas para os dias 1º e 8 de novembro. A decisão, que será em jogo único, está prevista para 6 de dezembro.