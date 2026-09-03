Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram

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Marcus Vinicius Balbino
O Tottenham divulgou nesta quinta-feira (3) os jogadores inscritos para o Campeonato Inglês da temporada 2025/26. Dentre os 25 jogadores, uma das ausências é a do brasileiro Richarlison, que pode sair dos Spurs ainda nesta janela de transferências.

O atacante de 29 anos já havia comunicado seu desejo de retornar ao Everton. Porém, o clube não chegou a um acordo com o Tottenham, e o brasileiro aceitou uma proposta para defender o Trabzonspor, da Turquia.

Segundo a ESPN, os Spurs já recusaram duas ofertas do clube turco pelo atacante: a primeira de 15 milhões de euros fixos (R$ 89 milhões); e a outra de 15 milhões de euros fixos (R$ 89 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) por objetivos.
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No entanto, o brasileiro precisa correr contra o tempo caso queira sair do Tottenham. Apesar do encerramento da janela de transferências na Inglaterra, a da Turquia segue outro calendário e se encerra nesta sexta-feira (4), prazo limite para o Trabzonspor acertar os valores com o clube londrino.

Revelado pelo América-MG, Richarlison também ganhou destaque ao defender o Fluminense. No futebol inglês, ele ainda atuou pelo Watford. Em 2022, o atacante foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges