Marcelo Gallardo pode assumir o EquadorJuan Mabromata / AFP

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Pedro Logato
Rio - Sem treinador desde o fim da Copa do Mundo, a seleção do Equador está bem perto de anunciar Marcelo Gallardo, de 50 anos, para assumir o comando de olho no novo ciclo mundial para 2030. As informações foram dadas por César Luis Merlo.
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O argentino está sem emprego desde fevereiro, quando encerrou sua segunda passagem pelo River Plate. Além do clube de Buenos Aires, Gallardo também dirigiu o Nacional, do Uruguai, e o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
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Na última Copa do Mundo, o Equador foi eliminado na segunda fase, depois de uma derrota para o México. A seleção sul-americana conseguiu um dos seus maiores momentos da história ao superar a Alemanha por 2 a 1 durante a fase de grupos.
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Sebastián Beccacece, de 45 anos, foi o técnico do Equador na competição, e acabou deixando o cargo depois de dois anos. Nas Eliminatórias, ele classificou a seleção em segundo lugar na América do Sul.
 