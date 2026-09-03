Marcelo Gallardo pode assumir o EquadorJuan Mabromata / AFP
Seleção do Equador encaminha acerto com Gallardo
Argentino, de 50 anos, está sem trabalhar desde que deixou o River Plate em fevereiro; Beccacece conduziu equatorianos na última Copa
Seleção do Equador encaminha acerto com Gallardo
Argentino, de 50 anos, está sem trabalhar desde que deixou o River Plate em fevereiro; Beccacece conduziu equatorianos na última Copa
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