Rafael Navarro é o novo reforço do St. Louis City, da MLSReprodução / X @stlCITYsc
Revelado no Botafogo, Navarro é negociado por valor recorde na MLS
Atacante deixa o Colorado Rapids rumo ao St. Louis City por 12 milhões de dólares (R$ 61 milhões) e assina contrato válido até 2030
Revelado no Botafogo, Navarro é negociado por valor recorde na MLS
Atacante deixa o Colorado Rapids rumo ao St. Louis City por 12 milhões de dólares (R$ 61 milhões) e assina contrato válido até 2030
Thiago Silva volta a treinar com elenco do Fluminense
Zagueiro, de 41 anos, não enfrentou o Athletico-PR; Marcão afirmou que o defensor vinha sentindo dores na semana passada
Carrascal supera desconfiança e vive melhor fase pelo Flamengo em 2026
Meia colombiano soma oito participações diretas em gols nos últimos cinco jogos
CBF deve anunciar Brasília como sede da final única da Copa do Brasil
Competição será decidida no dia 6 de dezembro; Vasco é o representante do Rio de Janeiro na semifinal da competição nacional
Glover Teixeira topa revanche com Shogun após vencer pelo Spaten Fight Night 3: 'Ele merece'
Ex-campeão do UFC elogia atuação de Shogun - outro ex-campeão -, aceita novo confronto e destaca duelo como uma das melhores lutas do ano
Técnico da seleção brasileira, Ancelotti visita o CT do Real Madrid
Comandante reencontrou o elenco merengue, conversou com José Mourinho e dedicou atenção especial a Endrick, Rodrygo e Militão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.