Rafael Navarro é o novo reforço do St. Louis City, da MLS - Reprodução / X @stlCITYsc

Rafael Navarro é o novo reforço do St. Louis City, da MLSReprodução / X @stlCITYsc

Publicado 03/09/2026 13:26

Estados Unidos - Destaque na MLS, o atacante Rafael Navarro está de casa nova nos Estados Unidos. O jogador revelado no Botafogo foi contratado pelo St. Louis City por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 61 milhões) e entra para a história como a maior transferência entre dois clubes da liga americana de futebol.

O brasileiro deixa o Colorado Rapids, clube que defendia desde 2023, para assinar um contrato válido por quatro temporadas junto à nova equipe, com opção de renovação por mais um ano. Ele, inclusive, supera o compatriota Evander, que detinha o recorde anterior ao trocar o Portland Timbers pelo FC Cincinnati, em 2025.

Capitão e terceiro maior artilheiro da história do Colorado Rapids, Navarro se despede do clube após 114 partidas, 44 gols e 13 assistências. Na atual campanha, soma 11 gols e cinco assistências em 25 partidas. Sua despedida aconteceu neste fim de semana, quando entrou em campo no clássico regional contra o Real Salt Lake, foi substituído nos minutos finais e recebeu uma homenagem da torcida após a vitória por 1 a 0.

"É uma grande responsabilidade chegar a um clube como o St. Louis carregando essa marca. Mas encaro esse momento como fruto de tudo que construí ao longo da minha trajetória na MLS. Vou carregar essa responsabilidade com muita seriedade e espero poder retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou Navarro.

O St. Louis City iniciou sua trajetória na MLS em 2023 e é a segunda franquia mais nova da competição, atrás apenas do San Diego FC, que estreou em 2025. Com a chegada do atacante brasileiro, a equipe busca dar sequência aos 13 jogos de invencibilidade na temporada. A estreia de Navarro pelo novo clube pode acontecer neste sábado (5), diante do Vancouver Whitecaps, fora de casa.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza