Copa do Brasil de 2026 terá final únicaDivulgação / CBF
CBF deve anunciar Brasília como sede da final única da Copa do Brasil
Competição será decidida no dia 6 de dezembro; Vasco é o representante do Rio de Janeiro na semifinal da competição nacional
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