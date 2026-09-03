Copa do Brasil de 2026 terá final única - Divulgação / CBF

Copa do Brasil de 2026 terá final únicaDivulgação / CBF

Publicado 03/09/2026 12:21

Rio - A Copa do Brasil terá uma novidade na temporada de 2026. A decisão será em final única em um estádio. De acordo com informações do portal "UOL", a CBF encaminhou acerto para que o Mané Garrincha, em Brasília, receba a decisão do torneio neste ano.

Um dos pontos que favorecem a escolha da capital federal é a presença de clubes de diversos estados nas semifinais: Vasco, do Rio, Palmeiras, de São Paulo, Atlético-MG, de Minas, e o vencedor de Grêmio e Internacional, que se enfrentam nesta quinta-feira (3).

Brasília recebe anualmente a Supercopa Rei: duelo único entre o campeão do Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil. Então é uma região, que já está acostumada com esse tipo de evento de jogo único entre clubes de diferentes regiões.

A facilidade de voos, a rede hoteleira e a estrutura da cidade também pesam a favor da escolha de Brasília. A final da competição será no dia 6 de dezembro.