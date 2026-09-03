Neymar precisou ser substituído no intervalo no empate sem gols com o Palmeiras, na última quarta-feira (2), na Vila Belmiro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O meia-atacante sentiu um problema na coxa direita e não conseguiu permanecer em campo. A ida havia sido 3 a 0 para o Verdão, no Nubank Parque.
Agora, o camisa 10 será reavaliado pelo departamento médico para saber a gravidade da lesão.
“Não é situação que queríamos, está provavelmente fora. Vamos ter que nos virar sem ele, assim como nos viramos quando estava na Copa do Mundo”, lamentou Cuca, em entrevista coletiva.
Ao que tudo indica sem Neymar, o Peixe iniciará a preparação para enfrentar o Internacional, no domingo (6). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em confronto direto na briga contra o rebaixamento, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 14º colocado na tabela, com 29 pontos. Já o Colorado aparece na 18ª posição, com 25.
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