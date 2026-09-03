Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF
Diante desse cenário, a CBF estruturou sua programação buscando proporcionar à Seleção Brasileira enfrentamentos com diferentes escolas de futebol", diz parte do comunicado da entidade.
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Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF
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