Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/09/2026 00:47 | Atualizado 03/09/2026 00:49

Rio - A CBF anunciou, na noite desta quarta-feira (2), que a seleção brasileira enfrentará Japão e Singapura na Data Fifa de novembro. Os dois amistosos acontecerão no Estádio Nacional de Singapura.

A equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o Japão em 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília). Já no dia 17, a partir das 7h (de Brasília), a Seleção vai jogar contra Singapura.

"A definição dos compromissos considera o cenário do calendário internacional. No período, as principais seleções europeias estarão envolvidas em compromissos oficiais da UEFA, o que restringe a disponibilidade de adversários daquele continente para a realização de amistosos. Fato similar ocorre com o continente africano.

Diante desse cenário, a CBF estruturou sua programação buscando proporcionar à Seleção Brasileira enfrentamentos com diferentes escolas de futebol", diz parte do comunicado da entidade.



Ao site da CBF, o técnico Carlo Ancelotti valorizou os jogos: "Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo. Estamos trabalhando para fortalecer nossa identidade e ampliar nossas alternativas. O objetivo é evoluir com equilíbrio, preparando o grupo para os desafios maiores que teremos pela frente", disse Ancelotti.

Agenda do Brasil

Os três primeiros compromissos da Seleção neste novo ciclo já estão definidos. O Brasil vai encarar a Austrália em 25 de setembro, no Queensland Country Bank, em Townsville. A Amarelinha volta a encarar os Socceroos quatro dias depois (29), em Brisbane.

Já em 3 de outubro será a vez de enfrentar à Índia. O jogo acontecerá no Estádio Salt Lake, em Calcutá.