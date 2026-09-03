Glover aceitou fazer revanche com Shogun (Foto: Inovafoto/Divulgação/Spaten)
O resultado do primeiro encontro não diminuiu a admiração de Glover pelo adversário. Segundo o ex-campeão meio-pesado do UFC, Shogun tem todos os motivos para pedir uma nova oportunidade, principalmente pela maneira como encarou o confronto. Antes do evento, Maurício havia indicado que a luta poderia representar sua despedida dos esportes de combate. A experiência, porém, parece ter despertado novamente o desejo de competir e buscar uma resposta após o revés.
Ao comentar a possibilidade de um segundo duelo, Glover Teixeira reforçou que não colocaria obstáculos caso Shogun realmente queira voltar ao ringue.
“Shogun, mais que merecido. Se ele quiser (a revanche), com certeza! O cara merece. Ele falou que seria a última (luta dele), mas agora ele viu que talvez tenha algumas coisas que ele achou que poderia melhorar. Se ele quiser essa chance da revanche, vamos mais uma, Shogun! (Aceito) qualquer um, mas o Shogun com certeza tem direito a essa revanche, porque valorizou muito a luta. E a gente fez, como o pessoal falou, uma das melhores lutas do ano. Isso é bacana demais”, destacou o mineiro.
Glover também mira outros desafios
Enquanto a revanche com Shogun surge como uma possibilidade concreta, Glover Teixeira não parece disposto a encerrar sua trajetória competitiva tão cedo. O veterano deixou abertas outras alternativas para os próximos compromissos e citou nomes conhecidos de sua carreira, como Jan Blachowicz e Alexander Gustafsson. Além disso, o mineiro também demonstrou interesse em explorar confrontos ligados ao entretenimento, incluindo um possível duelo com Kleber Bambam, ex-BBB que já havia sido mencionado por Glover durante a semana do evento.
Com o desempenho no Spaten Fight Night 3 e a repercussão do confronto com Shogun, Glover deixou o futuro em aberto. Agora, caso Maurício realmente confirme a intenção de continuar competindo, uma revanche entre os dois ex-campeões do UFC pode se tornar o próximo capítulo de uma rivalidade que, mesmo longe do MMA tradicional, já conquistou a atenção dos fãs.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.