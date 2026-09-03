Glover aceitou fazer revanche com Shogun - (Foto: Inovafoto/Divulgação/Spaten)

Glover aceitou fazer revanche com Shogun (Foto: Inovafoto/Divulgação/Spaten)

Publicado 03/09/2026 12:00

A grande batalha protagonizada por Glover Teixeira e Maurício Shogun no Spaten Fight Night 3 pode não ter terminado no último sábado (29). Depois de sair derrotado na decisão unânime, Shogun manifestou interesse em reencontrar o mineiro no ringue, e a resposta veio rapidamente. Em entrevista ao "Combate", Glover deixou claro que está disposto a conceder a revanche e fez questão de reconhecer os méritos do antigo campeão do PRIDE e do UFC.



O resultado do primeiro encontro não diminuiu a admiração de Glover pelo adversário. Segundo o ex-campeão meio-pesado do UFC, Shogun tem todos os motivos para pedir uma nova oportunidade, principalmente pela maneira como encarou o confronto. Antes do evento, Maurício havia indicado que a luta poderia representar sua despedida dos esportes de combate. A experiência, porém, parece ter despertado novamente o desejo de competir e buscar uma resposta após o revés.



Ao comentar a possibilidade de um segundo duelo, Glover Teixeira reforçou que não colocaria obstáculos caso Shogun realmente queira voltar ao ringue.



“Shogun, mais que merecido. Se ele quiser (a revanche), com certeza! O cara merece. Ele falou que seria a última (luta dele), mas agora ele viu que talvez tenha algumas coisas que ele achou que poderia melhorar. Se ele quiser essa chance da revanche, vamos mais uma, Shogun! (Aceito) qualquer um, mas o Shogun com certeza tem direito a essa revanche, porque valorizou muito a luta. E a gente fez, como o pessoal falou, uma das melhores lutas do ano. Isso é bacana demais”, destacou o mineiro.