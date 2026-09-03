Dínamo Moscou desistiu das contratações de Matheus Martins e Gonzalo Plata - Divulgação / Dínamo de Moscou

Dínamo Moscou desistiu das contratações de Matheus Martins e Gonzalo PlataDivulgação / Dínamo de Moscou

Publicado 03/09/2026 18:15

Rio - Diretor-geral do Dínamo Moscou, Pavel Pivovarov abriu o jogo sobre as situações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo. Os pontas foram "devolvidos" pelo clube russo, pois não passaram nos exames médicos. A versão, omitida no comunicado oficial do Dínamo , foi confirmada pelo dirigente, segundo o jornalista Venê Casagrande.

"Inicialmente, não tínhamos a intenção de divulgar detalhes. Respeitamos a reputação dos clubes e dos jogadores. O comunicado oficial é verídico. É uma pena que tenha acontecido desta forma. Pessoalmente, na minha carreira, isso só aconteceu duas ou três vezes", disse Pivovarov.

A postura do Dínamo foi duramente criticada por Flamengo e Botafogo. Ambos os times davam as vendas como certas e o Rubro-Negro, inclusive, já havia contratado o equatoriano Anthony Valencia como reposição para Plata

"Sim, a situação pode levar a tentativas de encontrar outras razões ou teorias da conspiração. Mas agimos por livre e espontânea vontade; queríamos que os jogadores se juntassem ao Dínamo. Eles chegaram, os contratos foram assinados, mas não passaram nos exames médicos. Considerando todos os riscos, a decisão foi de recusar a contratação. Nosso objetivo futuro continua o mesmo: fortalecer nossa posição", concluiu.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza