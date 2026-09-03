Argentina - Um momento emocionante ocorreu nesta última quarta-feira (2), na Copa da Argentina. O narrador Hérnan Feler presenciou pela primeira vez seu filho entrar em campo enquanto fazia a transmissão ao vivo da partida. A emoção do pai com a substituição comoveu diversos internautas pela web.
Emocionante momento na transmissão da TyC Sports durante Boca Jrs x Vélez, ontem pela Copa Argentina.
Hernan Feler, narrador da partida, narrando o exato momento que ser filho, Luca Feler, entra em campo.
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