Jogador de 18 anos entrando em campo com a narração do próprio pai - Reprodução/X @porquetendencia

Jogador de 18 anos entrando em campo com a narração do próprio paiReprodução/X @porquetendencia

Publicado 03/09/2026 17:35

Argentina - Um momento emocionante ocorreu nesta última quarta-feira (2), na Copa da Argentina . O narrador Hérnan Feler presenciou pela primeira vez seu filho entrar em campo enquanto fazia a transmissão ao vivo da partida. A emoção do pai com a substituição comoveu diversos internautas pela web.

Emocionante momento na transmissão da TyC Sports durante Boca Jrs x Vélez, ontem pela Copa Argentina.



Hernan Feler, narrador da partida, narrando o exato momento que ser filho, Luca Feler, entra em campo.



"Ingresa a la cancha, com la 48, mi hijo" pic.twitter.com/EvMN2cikyb — Ramon Cardoso (@RamonCardoso_7) September 3, 2026 "Sai do campo, com a camisa número 8, Luca Robertone, e entra em campo com o número 48... Meu filho, Luca Feler", narrou o jornalista. "Sai do campo, com a camisa número 8, Luca Robertone, e entra em campo com o número 48... Meu filho, Luca Feler", narrou o jornalista.

A substituição ocorreu no minuto 36 da segunda etapa. Mesmo sem ser a estreia de Luca, foi a primeira vez que seu pai teve a oportunidade de narrar uma partida com a sua presença em campo.

A partida terminou em 0 a 0. O Velez Sarsfied, time do filho do narrador, foi eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis. Mesmo assim, o jogo não deixou de causar emoção nos torcedores.

O Velez Sarsfield não vive um bom momento. Além da eliminação na Copa da Argentina, o time está há um mês sem vencer uma partida e não está participando de competições internacionais.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza