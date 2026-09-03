Jogador de 18 anos entrando em campo com a narração do próprio paiReprodução/X @porquetendencia

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João André Pombo
Argentina - Um momento emocionante ocorreu nesta última quarta-feira (2), na Copa da Argentina. O narrador Hérnan Feler presenciou pela primeira vez seu filho entrar em campo enquanto fazia a transmissão ao vivo da partida. A emoção do pai com a substituição comoveu diversos internautas pela web.
"Sai do campo, com a camisa número 8, Luca Robertone, e entra em campo com o número 48... Meu filho, Luca Feler", narrou o jornalista.
A substituição ocorreu no minuto 36 da segunda etapa. Mesmo sem ser a estreia de Luca, foi a primeira vez que seu pai teve a oportunidade de narrar uma partida com a sua presença em campo.
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A partida terminou em 0 a 0. O Velez Sarsfied, time do filho do narrador, foi eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis. Mesmo assim, o jogo não deixou de causar emoção nos torcedores.
O Velez Sarsfield não vive um bom momento. Além da eliminação na Copa da Argentina, o time está há um mês sem vencer uma partida e não está participando de competições internacionais. 
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Internautas emocionados com pai narrando pela primeira vez o filho em campo, no Campeonato Argentino - Reprodução/X @pedromoreno90_
Internautas emocionados com pai narrando pela primeira vez o filho em campo, no Campeonato Argentino - Reprodução/X @JOSALVAREZ18
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Internautas emocionados com pai narrando pela primeira vez o filho em campo, no Campeonato Argentino - Reprodução/X @neereis
Internautas emocionados com pai narrando pela primeira vez o filho em campo, no Campeonato Argentino - Reprodução/X @mathfernandees9
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza