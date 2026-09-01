Lionel Messi ao lado de David Beckham, dono do Inter MiamiChandan Khanna / AFP
Beckham exalta legado de Messi na Argentina: 'Ficará para sempre'
Ex-jogador inglês destacou importância do craque para novas gerações; equipe nacional divulgou vídeo relembrando momentos marcantes
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Raphinha iguala feito de Messi e Cristiano Ronaldo no Espanhol
Atacante brasileiro vive bom momento pelo Barcelona e lidera a artilharia da competição nacional com cinco gols marcados
Clube saudita acerta contratação de Richard Ríos, ex-Flamengo
Volante colombiano de 26 anos pertence ao Benfica e chega ao Al-Ittihad por empréstimo de R$ 18 milhões sem opção de compra
Negociação não é concluída, e Gonzalo Plata retorna ao Flamengo
Em nota, o clube explicou que foi informado pelo Dínamo de Moscou que o atacante 'não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa'
Relembre reforços do Flamengo que foram ventilados no Vasco
Anunciado como reforço do Rubro-Negro nesta terça-feira (1º), Anthony Valencia foi oferecido ao Vasco, que não se interessou
Jogadores do Vasco fazem 'pacto' por força máxima nas três competições
Cruz-Maltino luta contra o rebaixamento no Brasileirão, mas elenco não quer abrir mão da Copa do Brasil e da Sul-Americana
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