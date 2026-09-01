Lionel Messi ao lado de David Beckham, dono do Inter Miami - Chandan Khanna / AFP

Lionel Messi ao lado de David Beckham, dono do Inter MiamiChandan Khanna / AFP

Publicado 01/09/2026 17:51

"O legado de Lionel Messi ficará para sempre gravado na memória", declarou o ex-jogador inglês David Beckham nesta terça-feira (1º), um dia depois de o craque argentino anunciar a aposentadoria da seleção . Ex-capitão da Inglaterra, Beckham pôde acompanhar de perto a carreira de Messi, primeiro como adversário e depois como coproprietário do Inter Miami, clube atual do astro argentino.

"Este é o momento em que podemos olhar para trás e perceber a sorte que tivemos de testemunhar a grandeza de um jovem que tinha um sonho", escreveu Beckham em sua conta do Instagram. "Leo, você honrou a si mesmo, sua família, seus amigos e seu país. Você foi um exemplo e uma fonte de inspiração para milhões de crianças, não só na Argentina, mas em todo o mundo", acrescentou.

Messi anunciou na segunda-feira (31) sua aposentadoria da seleção após 207 jogos e 125 gols. O craque deixa a seleção como campeão do mundo, da Copa América e da Finalíssima, além de recordista em gols e assistências da Albiceleste e também da história das Copas do Mundo.

"Você deu ao seu país o mais belo dos presentes e, por isso, seu legado ficará para sempre gravado na memória. Parabéns por tudo o que você conquistou pela Argentina", concluiu o ex-jogador de Manchester United e Real Madrid.

O atacante de 39 anos foi campeão mundial em 2022 e seu último jogo com a camisa da Albiceleste foi a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.



Seleção da Argentina homenageia Messi com vídeo especial

A seleção argentina também prestou uma homenagem a Lionel Messi nesta terça-feira. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o escudo da Associação de Futebol Argentino (AFA) aparece "conversando" com o camisa 10 e relembrando momentos marcantes de sua trajetória.