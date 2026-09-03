Zico agradeceu à Universidade pelo título que vai receberDivulgação
Universidade concederá título de Doutor Honoris Causa a Zico
A homenagem celebra a contribuição do ídolo para a projeção internacional do país, cultura brasileira e esporte; sessão será no dia 9
Vasco tem negociação avançada pelo zagueiro Gabriel Pereira
Defensor do Copenhagen ficou no banco nesta quinta-feira (3) em meio às tratativas, que preveem empréstimo com opção de compra
Universidade concederá título de Doutor Honoris Causa a Zico
A homenagem celebra a contribuição do ídolo para a projeção internacional do país, cultura brasileira e esporte; sessão será no dia 9
Fluminense pode ter retorno de Freytes no clássico contra o Vasco
Zagueiro se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito, sofrido no dia 29 de julho, e deve ser relacionado para o próximo jogo
Ex-Vasco faz golaço e surpreende torcedores: 'Absurdo'
Volante de 28 anos, Hugo Moura marcou pela quarta vez em apenas seis partidas com a camisa do Al-Fayha, da Arábia Saudita
Vasco acerta a contratação de Alan Lescano
Jogador, de 24 anos, será o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 28 jogos e fez seis gols no ano
Paquetá mostra confiança em sequência do Flamengo e sonha com títulos
Rubro-Negro chegou a 51 pontos e ficou a apenas um do Palmeiras, atual líder do Brasileirão, após a vitória sobre o Mirassol no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.