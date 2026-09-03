Zico agradeceu à Universidade pelo título que vai receber - Divulgação

Zico agradeceu à Universidade pelo título que vai receberDivulgação

Publicado 03/09/2026 16:54 | Atualizado 03/09/2026 17:26

Rio - A Universidade Candido Mendes anunciou que realizará na próxima quarta-feira (9) uma sessão solene no Teatro UCAM Centro, às 18h30, para a outorga do título de Doutor Honoris Causa a Zico . A cerimônia reunirá representantes da comunidade acadêmica, convidados e personalidades.

"Receber um título desse significa o reconhecimento de um de um legado, de uma história, de uma carreira que foi dedicada com muito amor, carinho, muita determinação, muita luta de superar obstáculos. É importante o que acontece na vida da gente e conseguir ter um resultado positivo. O que eu gostaria de deixar pra pra novas gerações é isso, escolhi uma profissão e me dediquei a ela ao máximo que eu pude", afirmou Zico.

"Procurei dar o o meu melhor do início ao fim. Ter um comprometimento com as camisas que eu vesti, com a profissão, com o clube, com o torcedor, e enfim comigo mesmo, procurando sempre cumprir tudo aquilo que é necessário para um para um profissional de futebol. Então, eu acho que dignifiquei a profissão que eu escolhi, Esse é o legado que eu gostaria de de deixar para futuras gerações", completou.

A Universidade destaca que a concessão do título representa o reconhecimento de uma trajetória marcada não só pela excelência esportiva, como também pela liderança, disciplina, capacidade de inspirar gerações e contribuição para a projeção da cultura brasileira no mundo.

"Reconhecer uma personalidade como Zico é também reconhecer a força de uma trajetória construída ao longo de décadas e capaz de ultrapassar fronteiras. A universidade é, por natureza, um espaço de preservação da memória, produção de conhecimento e reconhecimento daqueles que deixam um legado para a sociedade", afirma a reitora Profª. Drª. Andreya Navarro.