Arthur é jogador do Santos - Divulgação / Santos

Arthur é jogador do SantosDivulgação / Santos

Publicado 03/09/2026 18:20

Rio - Reforço do Santos para a temporada, o Arthur, de 30 anos, foi apresentado pelo clube nesta quinta-feira (3). Na chegada, o ex-jogador do Barcelona fez coro com Neymar e criticou o gramado da Vila Belmiro.

"Já joguei aqui, talvez tenha sido o pior gramado que eu vi. A condição estava crítica, não sei o que aconteceu. O Neymar se posicionou com razão", afirmou o meia.

Neymar, que se lesionou na coxa direita no empate sem gols entre Santos e Palmeiras, que eliminou o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil, utilizou o seu perfil oficial no Instagram para criticar o gramado da Vila Belmiro.

"Queria dar os parabéns ao responsável pelo campo da Vila Belmiro. Ontem (quarta-feira) foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos. Inacreditável. Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo. Não foi à toa que 3 sentiram no 1º tempo. Parabéns, viu? Ótimo trabalho de m...", publicou o camisa 10.