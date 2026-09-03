Arthur é jogador do SantosDivulgação / Santos
Arthur defende Neymar e chega ao Santos criticando gramado da Vila
Jogador, de 30 anos, que teve passagens por Grêmio, Barcelona e Juventus assinou contrato com o clube paulista até o fim do ano
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Equipe alemã disputa sua primeira temporada na Fórmula 1, mas tem encontrado problemas de confiabilidade do carro durante as corridas
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