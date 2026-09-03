Léo Linck é um dos destaques do Estrela Amadora, de PortugalDivulgação / Estrela Amadora
"Foi uma jogada rápida dentro da área. O jogador tocou para trás e o atacante acertou um voleio rápido, no cantinho. Foi uma defesa de agilidade e explosão, porque foi tudo muito rápido e ele estava bem perto. Graças a Deus, pude ter um bom reflexo e fazer uma defesa que foi muito importante para a gente naquele momento da partida e que nos ajudou a conquistar um resultado positivo jogando fora de casa", disse Léo Linck.
O lance aconteceu ainda no primeiro tempo, quando o atacante adversário recebeu a bola dentro da área e acertou um voleio no canto. Léo Linck mostrou agilidade e reflexo para fazer a defesa e mandar a bola pela linha de fundo.
Nas três primeiras rodadas do Campeonato Português, Léo Linck foi titular em todas as partidas. O Estrela Amadora ainda não foi derrotado na competição: são dois empates e uma vitória, que colocam a equipe na oitava colocação, com cinco pontos.
Esta é a primeira experiência de Léo Linck atuando fora do Brasil. O goleiro vive os primeiros meses no futebol português e destacou a estrutura encontrada no novo clube. Ele ainda falou sobre a oportunidade de atuar em outro país.
“Esses primeiros momentos têm sido muito bons. O clube tem uma boa estrutura e nos dá as melhores condições de trabalho. A Liga Portuguesa é bem forte, tem muitos jogadores qualificados e times históricos. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa. Quero evoluir muito e vejo isso como uma grande oportunidade na minha carreira. Ainda é muito cedo, estamos no início da temporada, mas vamos trabalhar muito e, com certeza, brigar para colocar o Estrela sempre entre os melhores”, afirmou.
Cria do Athletico-PR, Léo Linck chegou ao Botafogo em janeiro de 2025. Ao todo, disputou 30 partidas pelo Alvinegro, sendo a última na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 15 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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