Léo Linck é um dos destaques do Estrela Amadora, de Portugal - Divulgação / Estrela Amadora

Léo Linck é um dos destaques do Estrela Amadora, de PortugalDivulgação / Estrela Amadora

Publicado 03/09/2026 19:08

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo, quando o atacante adversário recebeu a bola dentro da área e acertou um voleio no canto. Léo Linck mostrou agilidade e reflexo para fazer a defesa e mandar a bola pela linha de fundo.Nas três primeiras rodadas do Campeonato Português, Léo Linck foi titular em todas as partidas. O Estrela Amadora ainda não foi derrotado na competição: são dois empates e uma vitória, que colocam a equipe na oitava colocação, com cinco pontos.Esta é a primeira experiência de Léo Linck atuando fora do Brasil. O goleiro vive os primeiros meses no futebol português e destacou a estrutura encontrada no novo clube. Ele ainda falou sobre a oportunidade de atuar em outro país.“Esses primeiros momentos têm sido muito bons. O clube tem uma boa estrutura e nos dá as melhores condições de trabalho. A Liga Portuguesa é bem forte, tem muitos jogadores qualificados e times históricos. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa. Quero evoluir muito e vejo isso como uma grande oportunidade na minha carreira. Ainda é muito cedo, estamos no início da temporada, mas vamos trabalhar muito e, com certeza, brigar para colocar o Estrela sempre entre os melhores”, afirmou.Cria do Athletico-PR, Léo Linck chegou ao Botafogo em janeiro de 2025. Ao todo, disputou 30 partidas pelo Alvinegro, sendo a última na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 15 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.