Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 - Divulgação / @rafaccamara88

Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação / @rafaccamara88

Publicado 03/09/2026 19:30

Rio - Promessa da Academia Ferrari , o piloto brasileiro Rafael Câmara surpreendeu no teste da Haas. O pernambucano superou a referência estabelecida pelo inglês Oliver Bearman, atual titular da equipe americana, e impressionou os engenheiros do time.

Piloto da Invicta Racing na Fórmula 2, Rafael Câmara impressionou tanto pela velocidade pura quanto pelas informações fornecidas, segundo o "ge". Além disso, o brasileiro também superou os rivais italiano Leonardo Fornaroli e o japonês Ryo Hirakawa.

O desempenho de Rafael Câmara surpreende principalmente por ter superado os concorrentes. O italiano Leonardo Fornaroli, de 21 anos, é o atual campeão da Fórmula 1 e atualmente é reserva da McLaren. Já o japonês Ryo Hirakawa tem 32 anos e é piloto da Toyota no Mundial de Endurance (WEC).

Atualmente, Rafael Câmara é o terceiro colocado da Fórmula 2, com 145 pontos, e segue na briga pelo título. O piloto brasileiro, também de 21 anos, é o nome favorito da Ferrari para assumir um posto na Haas na próxima temporada.