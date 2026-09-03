Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação / @rafaccamara88
Rafa Câmara bate referência de Ollie Bearman em teste da Haas
Piloto brasileiro surpreende em atividades na equipe americana e mantém favoritismo na disputa por uma vaga no grid da Fórmula 1 em 2027
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