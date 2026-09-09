Luis de la Fuente, técnico da Espanha, após título MundialPatricia de Melo Moreira / AFP

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Pedro Logato
Rio - Campeão europeu e da Copa do Mundo, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, de 65 anos, revelou que teve uma conversa com Donald Trump depois do título conquistado nos Estados Unidos. O comandante afirmou que o presidente sugeriu que ele fosse o vencedor da "Bola de Ouro".
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"Disse-me que eu merecia a Bola de Ouro. Falou mais alguma coisa, mas ainda estou aprendendo inglês. Para garantir, respondi: “Thank you very much”", afirmou em participação no programa "El Hormiguero", da Antena 3.
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O "Bola de Ouro" é o prêmio da revista France Football dado ao melhor jogador do mundo. Apesar dos elogios de Trump, o técnico espanhol criticou qualquer tipo de influência que o presidente dos Estados Unidos possa ter na Fifa.
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"O futebol precisa tomar suas próprias decisões, independentemente do que digam agentes externos. A Fifa não deve se deixar influenciar por ninguém", opinou.