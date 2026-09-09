Luis de la Fuente, técnico da Espanha, após título MundialPatricia de Melo Moreira / AFP
'Trump disse que eu merecia a 'Bola de Ouro'', diz técnico da Espanha
Luis de la Fuente, de 65 anos, teve encontro com presidente dos Estados Unidos depois de garantir o título da Copa do Mundo
'Trump disse que eu merecia a 'Bola de Ouro'', diz técnico da Espanha
Luis de la Fuente, de 65 anos, teve encontro com presidente dos Estados Unidos depois de garantir o título da Copa do Mundo
Fluminense tem desfalque certo na Argentina, e Cano preocupa
Por outro lado, Canobbio retornará à equipe após cumprir suspensão para a partida de volta das quartas de final da Libertadores
Sem reposição, Botafogo deve recusar oferta por Arthur Cabral
Alvinegro tentou contratar atacante paraguaio, porém, clube argentino não liberou veterano; centroavante brasileiro vem sendo criticado
Vini Jr sofre transformação com Mourinho, apontam jornais espanhóis
Atacante brasileira passa a ter mais função tática, como na vitória sobre a Inter de Milão, pelo primeiro jogo da Liga dos Campeões
Dirigente do Bayern diz que temeu que Olise pedisse para jogar no Real
Durante a Copa do Mundo, meia francês, de 24 anos, foi ventilado como possível reforço do clube espanhol para temporada europeia
Absurdo! Flamengo pode perder até 8 jogadores para seleções
Em reta final decisiva, o Rubro-Negro corre o risco de pagar uma conta que não é sua; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.