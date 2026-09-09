Cebolinha já vestiu camisa do SantosReprodução / X
Cebolinha chega a São Paulo para assinar contrato com o Santos
Atacante, de 29 anos, defendeu o Flamengo desde 2022; no começo do ano, o jogador deixou pública a informação que não renovaria contrato
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