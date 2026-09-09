Cebolinha já vestiu camisa do Santos - Reprodução / X

Cebolinha já vestiu camisa do SantosReprodução / X

Publicado 09/09/2026 07:30 | Atualizado 09/09/2026 07:54

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, chegou a São Paulo no começo da noite da última terça-feira (8) para finalizar os últimos detalhes e assinar contrato com o Santos . O jogador vestiu inclusive a camisa do clube paulista.

Cebolinha, que tinha contrato com o Flamengo até dezembro, foi liberado, e irá assinar contrato com o Peixe até o fim do ano, com a possibilidade de uma ampliação de mais duas temporadas.

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que o Cebolinha se excluiu do Rubro-Negro na atual temporada ao tomar pública a decisão de não renovar o seu contrato.

"O Everton, já há algum tempo, se excluiu do Flamengo, no sentido de não renovar o contrato, que era um fim de ciclo dele", disse em entrevista à "ESPN".

Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e viveu altos e baixos no clube. No total, ele conquistou diversos títulos os principais foram duas Libertadores, um Brasileiro e duas Copas do Brasil.