Jogadores do Real Madrid comemoram o gol contra a Inter de MilãoThomas Coex / AFP
Real bate Inter de Milão e estreia com vitória na Liga dos Campeões
Time merengue aproveita falhas defensivas dos italianos e vence por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, com gols de Mbappé e Valverde
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Zagueiro fica fora do jogo com o Platense, da Argentina, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final
Neymar tenta cavar ex-camisa 10 do Vasco no Santos: 'Meu sonho'
Meia-atacante santista se animou com especulações sobre a chegada do ex-jogador do Cruz-Maltino e se pronunciou sobre o assunto
Vasco se acerta com Richarlison, mas Tottenham atinge limite de empréstimo
Atacante aceitou proposta do Cruz-Maltino, mas clube inglês não pode mais emprestar jogadores para outros países e esfria negociação
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