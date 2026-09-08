Jogadores do Real Madrid comemoram o gol contra a Inter de Milão - Thomas Coex / AFP

Jogadores do Real Madrid comemoram o gol contra a Inter de MilãoThomas Coex / AFP

Publicado 08/09/2026 18:30

Rio - O Real Madrid estreou com vitória na Liga dos Campeões. Após sofrer a primeira derrota sob o comando de José Mourinho no Campeonato Espanhol, o time merengue deu a volta por cima e venceu a Inter de Milão por 2 a 1, nesta terça-feira (8), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de liga. Kylian Mbappé e Fede Valverde marcaram os gols, enquanto o brasileiro Carlos Augusto descontou.

Jogando em casa, o Real Madrid aproveitou os erros da Inter de Milão e construiu uma ótima vantagem no primeiro tempo. O time italiano teve mais posse de bola e finalizou mais vezes, mas os merengues foram mais perigosos e erraram menos. No primeiro gol, Curtis Jones recuou mal e Kylian Mbappé aproveitou. No segundo, o goleiro Josep Martínez tentou driblar Fede Valverde na área e perdeu a bola.

No segundo tempo, o Real Madrid teve chances de ampliar, mas não aproveitou. Kylian Mbappé parou duas vezes nas defesas do goleiro Josep Martínez, enquanto Jude Bellingham teve uma chance e hesitou na hora de finalizar. A Inter de Milão, por sua vez, aproveitou que continuou viva na partida, descontou com o brasileiro Carlos Augusto e deixou o placar aberto.

Na reta final, o técnico José Mourinho tentou dar mais fôlego para o Real Madrid, mas as mudanças não surtiram efeito. O treinador português reforçou o meio-campo, mas perdeu força ofensivamente. Na saída de campo, Vini Jr demorou mais do que dez segundos para sair, o que resultou no atraso da entrada de Álvaro Carreras. Os italianos ameaçaram uma pressão no fim, mas não evitaram a derrota.