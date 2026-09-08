Cerimônia da Bola de Ouro de 2026 será em Londres, na InglaterraDivulgação
Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Vini Jr (Real Madrid) são os brasileiros que aparecem na lista. Lorena (Kansas City) também disputa o troféu entre as mulheres, tanto na categoria geral quanto na específica das goleiras.
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Melhor jogador do mundo
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vini Jr (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
Melhor jogadora do mundo
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (Club América/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Mapi León (Barcelona/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City/Espanha)
- Wendie Renard (Lyon/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de MIlão/Bélgica)
Melhor goleiro
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Técnico do ano (masculino)
- Luis de La Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincente Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Técnico do ano (feminino)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano (masculino)
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Clube do ano (feminino)
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Melhor jogador sub-21
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
Melhor jogadora sub-21
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
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