Revanche entre Cyborg e Amanda Nunes segue em pauta (Foto: Reprodução)
A brasileira está atualmente sem vínculo com a PFL após encerrar seu contrato com a organização, onde também conquistou o título peso-pena. Aos 41 anos, Cris Cyborg segue acompanhando o mercado e aproveitou a repercussão da retirada de Shevchenko para provocar Amanda nas redes sociais. A curitibana marcou a ex-campeã do UFC em uma publicação sobre a situação do UFC 332 e colocou a rivalidade entre as duas novamente em evidência.
Em sua mensagem, Cyborg fez referência ao momento vivido por Amanda Nunes, que espera pelo retorno de Kayla Harrison, e se colocou à disposição para um possível combate de última hora.
“Amanda Nunes, está cansada de esperar a Kayla Harrison? Está com vontade de salvar um evento do UFC?”, escreveu Cris, marcando Amanda, em resposta a uma publicação do perfil “Championship Rounds”, que repercutia a saída de Valentina do main event do UFC 332.
Revanche tem obstáculos dentro e fora do octógono
Apesar da disposição demonstrada por Cris Cyborg, uma nova luta contra Amanda Nunes parece distante de acontecer. A ex-campeã peso-galo atualmente aguarda o retorno de Kayla Harrison, que está afastada após passar por uma cirurgia no pescoço. Além disso, o peso-pena feminino, divisão em que Cyborg construiu grande parte de sua trajetória, não faz parte atualmente do plantel do UFC.
A relação entre a brasileira e a direção do UFC, especialmente Dana White, também representa um obstáculo significativo. Ainda assim, seria um confronto de enorme repercussão caso a organização aceitasse a proposta. Cyborg e Amanda se enfrentaram apenas uma vez, em 2018, e a “Leoa” venceu de maneira contundente, nocauteando a adversária em menos de um minuto.
Cyborg ainda não definiu próximos passos
Enquanto uma eventual volta ao UFC permanece apenas no campo das possibilidades, Cris Cyborg segue com opções no mercado. No fim de agosto, a brasileira derrotou Ketlen Vieira e manteve o cinturão peso-pena da PFL, encerrando sua passagem pela liga em alta. Sem compromisso definido com a organização, a veterana passou a despertar interesse de outras promoções, entre elas o Bare Knuckle FC, evento de Boxe sem luvas que tem Conor McGregor entre seus sócios.
Por enquanto, porém, ainda não há definição sobre o próximo capítulo da carreira de Cyborg. A sugestão de enfrentar Amanda Nunes pode ter surgido como uma provocação diante do problema enfrentado pelo UFC 332, mas também reforça que a brasileira continua disponível para grandes desafios caso decida permanecer em atividade.
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