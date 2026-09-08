Revanche entre Cyborg e Amanda Nunes segue em pauta - (Foto: Reprodução)

Revanche entre Cyborg e Amanda Nunes segue em pauta (Foto: Reprodução)

Publicado 08/09/2026 12:00 | Atualizado 08/09/2026 12:56

O UFC 332 pode ganhar uma solução inesperada para seu evento principal. Com a saída de Valentina Shevchenko do confronto contra Natália Silva por conta de uma lesão, o card marcado para o dia 3 de outubro, em Salt Lake City (EUA), ficou sem uma disputa de cinturão programada e sem uma luta principal definida. Atenta ao cenário, Cris Cyborg apareceu como uma possível alternativa ao sugerir publicamente uma revanche contra Amanda Nunes.



A brasileira está atualmente sem vínculo com a PFL após encerrar seu contrato com a organização, onde também conquistou o título peso-pena. Aos 41 anos, Cris Cyborg segue acompanhando o mercado e aproveitou a repercussão da retirada de Shevchenko para provocar Amanda nas redes sociais. A curitibana marcou a ex-campeã do UFC em uma publicação sobre a situação do UFC 332 e colocou a rivalidade entre as duas novamente em evidência.

Em sua mensagem, Cyborg fez referência ao momento vivido por Amanda Nunes, que espera pelo retorno de Kayla Harrison, e se colocou à disposição para um possível combate de última hora.“Amanda Nunes, está cansada de esperar a Kayla Harrison? Está com vontade de salvar um evento do UFC?”, escreveu Cris, marcando Amanda, em resposta a uma publicação do perfil “Championship Rounds”, que repercutia a saída de Valentina do main event do UFC 332.Apesar da disposição demonstrada por Cris Cyborg, uma nova luta contra Amanda Nunes parece distante de acontecer. A ex-campeã peso-galo atualmente aguarda o retorno de Kayla Harrison, que está afastada após passar por uma cirurgia no pescoço. Além disso, o peso-pena feminino, divisão em que Cyborg construiu grande parte de sua trajetória, não faz parte atualmente do plantel do UFC.A relação entre a brasileira e a direção do UFC, especialmente Dana White, também representa um obstáculo significativo. Ainda assim, seria um confronto de enorme repercussão caso a organização aceitasse a proposta. Cyborg e Amanda se enfrentaram apenas uma vez, em 2018, e a “Leoa” venceu de maneira contundente, nocauteando a adversária em menos de um minuto.Enquanto uma eventual volta ao UFC permanece apenas no campo das possibilidades, Cris Cyborg segue com opções no mercado. No fim de agosto, a brasileira derrotou Ketlen Vieira e manteve o cinturão peso-pena da PFL, encerrando sua passagem pela liga em alta. Sem compromisso definido com a organização, a veterana passou a despertar interesse de outras promoções, entre elas o Bare Knuckle FC, evento de Boxe sem luvas que tem Conor McGregor entre seus sócios.Por enquanto, porém, ainda não há definição sobre o próximo capítulo da carreira de Cyborg. A sugestão de enfrentar Amanda Nunes pode ter surgido como uma provocação diante do problema enfrentado pelo UFC 332, mas também reforça que a brasileira continua disponível para grandes desafios caso decida permanecer em atividade.