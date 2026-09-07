Nome de destaque na história do Jiu-Jitsu, Julio Cesar será um dos embaixadores do evento Turris Invitational - (Foto: Reprodução)

Nome de destaque na história do Jiu-Jitsu, Julio Cesar será um dos embaixadores do evento Turris Invitational (Foto: Reprodução)

Publicado 07/09/2026 07:00 | Atualizado 07/09/2026 10:07

Formar campeões sempre fez parte da trajetória de Julio Cesar Pereira. Fundador da GFTeam, uma das equipes mais tradicionais do Jiu-Jitsu, o faixa-coral 8º grau construiu ao longo das últimas décadas uma carreira diretamente ligada ao desenvolvimento de atletas, da base ao alto rendimento.

Agora, essa experiência ganha um novo espaço. Julio Cesar foi anunciado como embaixador do Turris Invitational, evento marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, e que terá entre seus principais focos a valorização de competidores das faixas coloridas.

A escolha aproxima o evento de um professor que acompanhou diferentes gerações do Jiu-Jitsu competitivo e ajudou a formar atletas que chegaram ao topo da modalidade. Entre eles está Rodolfo Vieira, campeão mundial e um dos nomes mais conhecidos revelados pela GFTeam.

Mais do que representar o evento, Julio Cesar chega ao projeto com um olhar construído dentro da formação esportiva. Ao longo da carreira, viu jovens talentos surgirem, amadurecerem e atravessarem a difícil transição entre as faixas coloridas e a elite da faixa-preta.

Esse processo, na avaliação do mestre, depende não apenas de talento técnico, mas também de estrutura, oportunidade, continuidade competitiva e orientação adequada.

“Muita gente olha para o atleta quando ele já está na faixa-preta, mas existe um caminho enorme antes disso. É nas faixas coloridas que ele começa a construir confiança, experiência e maturidade para chegar mais preparado lá na frente”, destacou.

Essa conexão com a base foi um dos pontos que aproximaram Julio Cesar da proposta do Turris Invitational. O evento reunirá atletas em formação, além de superlutas com faixas-pretas, criando espaço para que jovens competidores possam testar seu nível em um ambiente de maior exposição.

“Quando o atleta jovem tem oportunidade de competir, ser visto e sentir que o trabalho dele está sendo valorizado, isso faz diferença. Nem todo mundo consegue chegar longe só com talento. É preciso ter incentivo e espaço para continuar evoluindo”, explicou o mestre.

A presença de Julio Cesar também reforça um aspecto que atravessa sua carreira: o papel do professor na formação que vai além do resultado esportivo. Para ele, preparar um atleta envolve ensinar técnica, mas também ajudá-lo a lidar com derrotas, pressão, disciplina e expectativa.

Como embaixador, o fundador da GFTeam passa a integrar um grupo que também reúne outros nomes históricos do Jiu-Jitsu. A expectativa é que sua participação ajude a aproximar atletas, professores e equipes de uma proposta voltada à construção de oportunidades para a nova geração.

Depois de décadas acompanhando o surgimento de campeões, Julio Cesar chega ao Turris Invitational com um papel diferente, mas conectado à mesma missão que marcou sua trajetória: ajudar quem ainda está construindo o próprio caminho dentro do Jiu-Jitsu.