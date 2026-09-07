Nome de destaque na história do Jiu-Jitsu, Julio Cesar será um dos embaixadores do evento Turris Invitational (Foto: Reprodução)
Ícone do Jiu-Jitsu, Julio Cesar volta atenção à nova geração do esporte em novo projeto
Fundador da GFTeam e faixa-coral 8º grau leva experiência na formação de campeões para evento voltado à valorização das faixas coloridas
Ícone do Jiu-Jitsu, Julio Cesar volta atenção à nova geração do esporte em novo projeto
Fundador da GFTeam e faixa-coral 8º grau leva experiência na formação de campeões para evento voltado à valorização das faixas coloridas
Irmã de Alex Poatan tem luta marcada em busca de um contrato com o UFC; confira
Aline Pereira busca confirmar evolução no MMA diante de Smilla Sundell pelo Contender Series e conquistar uma vaga no UFC
Fabrício Xavier destaca papel do esporte na formação durante encontro no Ciclo do Conhecimento
Presidente do Sindilutas e referência na formação de atletas participou de painel sobre alto rendimento; saiba mais
Promessa do Jiu-Jitsu celebra retorno após lesão e comenta sobre seus próximos desafios no esporte
Hoje aos 17 anos, Murilo do Vale enfrenta recuperação de cirurgia no cotovelo e prepara retorno para o Turris Invitational
Glover Teixeira topa revanche com Shogun após vencer pelo Spaten Fight Night 3: 'Ele merece'
Ex-campeão do UFC elogia atuação de Shogun - outro ex-campeão -, aceita novo confronto e destaca duelo como uma das melhores lutas do ano
CBJJD leva excelência do Jiu-Jitsu ao maior evento master das Américas no Rio de Janeiro
Competição de Jiu-Jitsu do CBEM Master Games Brasil ocorre em 17 de outubro, no CEFAN, mantendo o padrão de alto nível da CBJJD; saiba mais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.