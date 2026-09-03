Bruno Bastos vai entrar em ação no Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF nesta sexta-feira (4) - (Foto: Reprodução)

Bruno Bastos vai entrar em ação no Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF nesta sexta-feira (4)(Foto: Reprodução)

Publicado 03/09/2026 08:00 | Atualizado 03/09/2026 12:12

O faixa-preta Bruno Bastos entra em ação no Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF em busca de mais um título para sua trajetória. O campeonato começa nesta quinta-feira (3) e segue até o próximo sábado (5), em Las Vegas, nos Estados Unidos, com o experiente professor e empresário competindo na divisão Master 4 peso-pesadíssimo.

Prestes a encarar mais um desafio internacional, Bruno Bastos fez uma avaliação positiva de sua preparação e destacou a possibilidade de ter treinado com diferentes atletas durante o período que antecedeu a competição. Além dos trabalhos realizados em sua própria academia, o faixa-preta conciliou o camp com viagens para seminários e compromissos relacionados ao UFC BJJ.

"Cheguei muito animado para essa edição de 2026 do Mundial Master. Tive um camp muito bom na minha academia com os meus alunos, e durante o camp eu fiz algumas viagens para seminários e para o UFC BJJ, então eu pude treinar com pessoas diferentes, atletas diferentes, e isso somou muito na preparação. E a cereja do bolo foi a presença do mestre Wendell (Alexander), meu professor desde que eu tenho 12 anos de idade. Tive ele comigo na última semana do camp e foi uma situação muito especial", destacou Bruno.

A presença de Wendell Alexander, faixa-coral e cofundador da Nova União, ganhou um significado ainda maior para Bruno Bastos. Professor do atleta desde a infância, o mestre também estará em ação no Mundial Master, o que proporcionou uma oportunidade especial de preparação conjunta na reta final do camp.

Agora, com a competição se aproximando, Bruno Bastos afirma que o foco está em preservar o trabalho realizado ao longo da preparação. O faixa-preta também ressaltou que chega saudável e pronto para buscar o terceiro título mundial na categoria Master.

"Agora é só manter o corpo descansado, seguir o plano desenvolvido para mim na parte de preparação física e nutrição. Estou bem, estou saudável e pronto para brigar pelo título. Estou buscando o terceiro título do Mundial Master e espero dar um bom show para vocês na sexta-feira, uma boa apresentação e levar esse título para casa", finalizou.

Com dois títulos do Mundial Master no currículo, Bruno Bastos agora parte em busca de mais uma conquista na IBJJF. A experiência acumulada ao longo dos anos, somada ao trabalho realizado durante o camp e à presença de Wendell Alexander em sua preparação, aumenta a expectativa para a apresentação do faixa-preta em Las Vegas.