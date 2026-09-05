Aline é irmã do ex-campeão duplo do UFC, Alex Poatan (Foto: Reprodução)
O combate foi inicialmente divulgado pelo jornalista Léo Guimarães e posteriormente confirmado pelas próprias atletas nas redes sociais. Aline Pereira chega ao compromisso com três vitórias e duas derrotas no MMA profissional, enquanto a sueca, de apenas 21 anos, permanece invicta após duas apresentações. Apesar do cartel curto, Sundell chega cercada de expectativa por seu histórico nos esportes de combate e pelo desempenho apresentado desde que migrou para as artes marciais mistas.
A caminhada de Aline no MMA começou em 2022, quando fez sua estreia pelo LFA e acabou derrotada por Helen Peralta. Ainda naquele evento, a paulista conquistou sua primeira vitória, superando Chelsea Conner. O segundo revés veio posteriormente, diante de Cheyanne Bowers, também pelo LFA, resultado que fez a atleta interromper temporariamente sua trajetória na modalidade. Durante esse período, Aline encontrou no Karate Combat um novo caminho competitivo e dominou suas três participações no "pit", chegando ao título da organização.
O retorno ao MMA aconteceu em um momento mais favorável. Aline Pereira acumulou duas vitórias consecutivas, sendo a mais recente sobre Jade Masson-Wong, no MVP MMA 1, realizado em maio deste ano. Agora, a irmã de Poatan terá a oportunidade de dar um passo ainda maior e seguir o caminho do irmão, que construiu uma trajetória de destaque no UFC e foi campeão dos pesos-médios e meio-pesados. Para isso, porém, precisará superar uma adversária considerada de alto nível na trocação.
Sueca chega invicta e com histórico de títulos no Muay Thai
Aos 21 anos, Smilla Sundell já acumulou experiências importantes antes mesmo de consolidar sua carreira no MMA. A sueca construiu parte de sua reputação no Muay Thai e conquistou títulos durante sua passagem pelo ONE Championship. Na nova modalidade, o início também tem sido expressivo: Sundell venceu suas duas lutas profissionais no MMA, ambas por nocaute e realizadas neste ano, no Tuff-N-Uff.
Além de manter a invencibilidade da adversária, Aline Pereira terá a responsabilidade de apresentar uma atuação suficientemente convincente para chamar a atenção dos dirigentes do UFC. No Contender Series, não basta apenas vencer: o desempenho diante de Smilla pode ser determinante para definir se a paulista finalmente receberá a oportunidade de integrar o maior palco do MMA mundial.
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