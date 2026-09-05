Aline é irmã do ex-campeão duplo do UFC, Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Aline é irmã do ex-campeão duplo do UFC, Alex Poatan (Foto: Reprodução)

Publicado 05/09/2026 16:00 | Atualizado 05/09/2026 16:34

Aline Pereira terá uma das maiores oportunidades de sua carreira no MMA no próximo dia 13 de outubro. Irmã de Alex Poatan e também especialista em Kickboxing, a paulista de 35 anos foi escalada para enfrentar Smilla Sundell no Contender Series, em confronto que poderá definir sua entrada no plantel do UFC. O duelo coloca frente a frente duas strikers em momentos distintos da carreira, com a brasileira tentando transformar sua sequência positiva em um contrato com a maior organização de MMA do mundo.



O combate foi inicialmente divulgado pelo jornalista Léo Guimarães e posteriormente confirmado pelas próprias atletas nas redes sociais. Aline Pereira chega ao compromisso com três vitórias e duas derrotas no MMA profissional, enquanto a sueca, de apenas 21 anos, permanece invicta após duas apresentações. Apesar do cartel curto, Sundell chega cercada de expectativa por seu histórico nos esportes de combate e pelo desempenho apresentado desde que migrou para as artes marciais mistas.



A caminhada de Aline no MMA começou em 2022, quando fez sua estreia pelo LFA e acabou derrotada por Helen Peralta. Ainda naquele evento, a paulista conquistou sua primeira vitória, superando Chelsea Conner. O segundo revés veio posteriormente, diante de Cheyanne Bowers, também pelo LFA, resultado que fez a atleta interromper temporariamente sua trajetória na modalidade. Durante esse período, Aline encontrou no Karate Combat um novo caminho competitivo e dominou suas três participações no "pit", chegando ao título da organização.



O retorno ao MMA aconteceu em um momento mais favorável. Aline Pereira acumulou duas vitórias consecutivas, sendo a mais recente sobre Jade Masson-Wong, no MVP MMA 1, realizado em maio deste ano. Agora, a irmã de Poatan terá a oportunidade de dar um passo ainda maior e seguir o caminho do irmão, que construiu uma trajetória de destaque no UFC e foi campeão dos pesos-médios e meio-pesados. Para isso, porém, precisará superar uma adversária considerada de alto nível na trocação.