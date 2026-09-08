Richarlison é um sonho do Vasco - AFP

Richarlison é um sonho do VascoAFP

Publicado 08/09/2026 16:30

Rio - O Vasco ficou perto de contratar Richarlison, mas a negociação ganhou um obstáculo. O Tottenham avisou nesta terça-feira (8) que não pode mais emprestar jogadores porque atingiu o limite de empréstimo para outros países, segundo o "ge". Com isso, a conversa com o Cruz-Maltino esfriou.

A proposta do Vasco era de empréstimo . Richarlison chegou a aceitar a oferta, mas o Cruz-Maltino esbarrou na limitação do Tottenham. O clube inglês já tem sete jogadores emprestados, sendo seis para clubes de fora da Inglaterra. A única exceção é Kevin Danso, emprestado ao Sunderland, da Inglaterra.

Nos últimos dias, o Vasco entrou em contato com o estafe de Richarlison. O atacante priorizava a permanência na Europa, mas a maioria das janelas fecharam. Recentemente, o jogador recebeu uma proposta do Trabzonspor, mas faltou o acordo com o Tottenham. A janela turca fechou no último dia 4.

Fora dos planos do Tottenham e com as janelas fechadas, Richarlison passou a considerar um retorno para o Brasil. O atacante, de 29 anos, chegou ao clube londrino em 2022 e tem contrato até junho de 2027. A partir de janeiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.