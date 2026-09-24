Vista aérea do MaracanãFoto: AGIF

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Marcus Vinicius Balbino
A Conmebol definiu, em reunião nesta quinta-feira (24), o prazo para o Vasco escolher o estádio da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. O clube precisa confirmar o local até 10 de outubro. Caso seja fora do Rio, deve comunicar à entidade com 15 dias de antecedência. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Devido à restrição da Conmebol, o Cruz-Maltino não pode mandar os jogos em São Januário. A entidade exige uma capacidade mínima de 30 mil lugares para os estádios que sediam partidas nesta fase, mas o estádio do clube comporta apenas cerca de 20 mil.
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O Vasco entende que ter o Maracanã na partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, seria o ideal. No entanto, a gestão do Maracanã, formada pela dupla Flamengo e Fluminense, não pretende liberar o estádio para o Cruz-Maltino caso o seu uso seja solicitado. Se não houver possibilidade de o jogo ser no Maracanã, o Nilton Santos surge como uma alternativa para manter a partida no Rio.

A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o Consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu desejo negado na partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.
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No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.
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Data dos jogos entre Vasco x Boca Juniors

O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário. Em caso de empate nos dois jogos, o duelo será decidido nos pênaltis.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti