Abel Ferreira trabalha no Palmeiras desde 2020 - AFP

Abel Ferreira trabalha no Palmeiras desde 2020AFP

Publicado 24/09/2026 08:00 | Atualizado 24/09/2026 08:06

O técnico Abel Ferreira , de 47 anos, está no Palmeiras desde 2020 e tem contrato até o fim de 2027. De acordo com o apresentador da Band, Neto, o português irá encerrar seu ciclo no clube em dezembro do ano que vem e irá acertar com o Vasco.

"Em 2028 o Abel Ferreira vai para o Vasco. Ele e a comissão técnica toda", afirmou o ídolo do Corinthians, em participação na rádio "Bandeirantes".

De acordo com Neto, a situação tem a ver com a chegada de Marcos Lamacchia ao Vasco. O empresário, que é cunhado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deverá se tornar acionista majoritário da SAF do Cruz-Maltino em breve.

"Quem vai mandar no Vasco é a Leila Pereira. O Abel é o novo treinador do Vasco em 2028", afirmou o apresentador.

Neto ainda disse que o Vasco irá receber outros profissionais do Palmeiras, além de Abel Ferreira. Figuras importantes do departamento de futebol do clube devem ir para São Januário.

"João Paulo Sampaio (coordenador da base do Palmeiras) e Anderson Barros (diretor de futebol) também vão", concluiu Neto.

Situação de Abel no Palmeiras

Embora seja o único clube do Brasil a brigar pelos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira vem sofrendo severas críticas pelo futebol que o time palmeirense vem praticando. A pressão ganhou força recentemente com a perda da liderança do Nacional para o Flamengo.



Com os resultados do fim de semana (empate do Palmeiras com o Grêmio em Porto Alegre, e vitória dos cariocas no Rio, sobre o Red Bull Bragantino), a diferença do líder rubro-negro para o conjunto paulista subiu de um para três pontos (60 a 57).



Nas últimas partidas, Abel Ferreira esteve ausente do banco de reservas por estar suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após desferir um chute em um microfone à beira do campo na partida contra o Mirassol, que terminou empatada pelo placar de 1 a 1.