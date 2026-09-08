Ignácio sentiu dores na coxa esquerda e desfalca Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Ignácio sentiu dores na coxa esquerda e desfalca Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 08/09/2026 17:30

Rio - O Fluminense terá um desfalque importante para enfrentar o Platense, da Argentina, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O zagueiro Ignácio sentiu dores na coxa esquerda e ficou fora dos relacionados para a partida.

Ignácio assumiu a titularidade após a Copa do Mundo após as lesões de Thiago Silva, Jemmes, Freytes e Millán. O zagueiro aproveitou a sequência e se consolidou no time titular ao lado de Thiago Silva. Na ausência do camisa 3, formou dupla de zaga com Millán.

Sem Ignácio à disposição, o técnico Marcão deve optar por Millán, que vem sendo utilizado com frequência. Além disso, o treinador também tem Freytes e Igor Rabello à disposição. Ambos se recuperaram de problemas físicos e voltaram a ser relacionados.

Após enfrentar o Platense no Maracanã, o Fluminense volta a enfrentar o time argentino no dia 15, no mesmo horário, Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. O vencedor da eliminatória enfrenta o classificado do confronto entre Palmeiras e LDU, do Equador, na semifinal.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Igor Rabello, Julio Fidelis, Millán, Renê e Thiago Silva;

MEIAS: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e Paulo Henrique Ganso;

ATACANTES: Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo