Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
O Fluminense quer manter a boa sequência para abrir vantagem na partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Tricolor, que está invicto há sete jogos, terá pela frente o Platense (ARG) nesta terça-feira (8). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Maracanã.
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Desde que Marcão substituiu Luis Zubeldía, demitido há quase um mês, foram três vitórias e dois empates. Os jogadores recuperaram a confiança, voltaram a apresentar atuações satisfatórias e, agora, esperam conquistar mais um resultado positivo no torneio continental.

O time carioca vem embalado depois de superar o Vasco por 1 a 0, no último sábado (5), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucho Acosta foi quem balançou a rede no clássico.
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O duelo de volta entre Fluminense e Platense (ARG) acontecerá na próxima semana, terça-feira (15), no mesmo horário, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
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