Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Desde que Marcão substituiu Luis Zubeldía, demitido há quase um mês, foram três vitórias e dois empates. Os jogadores recuperaram a confiança, voltaram a apresentar atuações satisfatórias e, agora, esperam conquistar mais um resultado positivo no torneio continental.
O time carioca vem embalado depois de superar o Vasco por 1 a 0, no último sábado (5), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucho Acosta foi quem balançou a rede no clássico.
O duelo de volta entre Fluminense e Platense (ARG) acontecerá na próxima semana, terça-feira (15), no mesmo horário, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.