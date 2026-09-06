Rio - Fábio escreveu mais um grande capítulo em sua história no Fluminense. Aos 45 anos, ele se tornou o quinto goleiro com mais jogos na história do clube, segundo o "Enciclopédia Tricolor". O camisa 1 tricolor ultrapassou Batatais, que jogou entre 1935 e 1946, após entrar em campo na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, neste último sábado (5), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.
Em quinto lugar no ranking de goleiros com mais jogos na história, Fábio aparece atrás de Félix (321), Diego Cavalieri (352), Paulo Victor (362) e Castilho (704). O goleiro tricolor tem mais 12 jogos garantidos para disputar no Brasileirão, além de pelo menos mais dois na Libertadores — que pode chegar a cinco, caso o Fluminense vá para a final. Se jogar todos, vai ultrapassar o tricampeão mundial Félix.
Além disso, Fábio ampliou sua marca de jogos sem sofrer gols. Na história do Fluminense, ele é o quarto goleiro com mais partidas sem ser vazado, com 121. Ele é superado apenas por Félix (137), Paulo Victor (175) e Castilho (269). Recentemente, se tornou o sétimo com mais pênaltis defendidos (11) após ser decisivo para a classificação às quartas de final da Libertadores.
Contratado em 2022, Fábio chegou ao Fluminense com 41 anos e mostrou que não existe idade para fazer história no futebol. Desde então, soma 309 jogos e é o segundo goleiro com mais jogos no século, atrás apenas de Diego Cavalieri, além do quinto em todos os tempos. Ele fez parte das conquistas do bicampeonato carioca de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.