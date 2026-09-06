Fábio entrou para o top 5 de goleiros com mais jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fábio entrou para o top 5 de goleiros com mais jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/09/2026 17:45 | Atualizado 06/09/2026 22:08

Rio - Fábio escreveu mais um grande capítulo em sua história no Fluminense . Aos 45 anos, ele se tornou o quinto goleiro com mais jogos na história do clube, segundo o "Enciclopédia Tricolor". O camisa 1 tricolor ultrapassou Batatais, que jogou entre 1935 e 1946, após entrar em campo na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 , neste último sábado (5), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Em quinto lugar no ranking de goleiros com mais jogos na história, Fábio aparece atrás de Félix (321), Diego Cavalieri (352), Paulo Victor (362) e Castilho (704). O goleiro tricolor tem mais 12 jogos garantidos para disputar no Brasileirão, além de pelo menos mais dois na Libertadores — que pode chegar a cinco, caso o Fluminense vá para a final. Se jogar todos, vai ultrapassar o tricampeão mundial Félix.

Além disso, Fábio ampliou sua marca de jogos sem sofrer gols. Na história do Fluminense, ele é o quarto goleiro com mais partidas sem ser vazado, com 121. Ele é superado apenas por Félix (137), Paulo Victor (175) e Castilho (269). Recentemente, se tornou o sétimo com mais pênaltis defendidos (11) após ser decisivo para a classificação às quartas de final da Libertadores.

Contratado em 2022, Fábio chegou ao Fluminense com 41 anos e mostrou que não existe idade para fazer história no futebol. Desde então, soma 309 jogos e é o segundo goleiro com mais jogos no século, atrás apenas de Diego Cavalieri, além do quinto em todos os tempos. Ele fez parte das conquistas do bicampeonato carioca de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024.

Goleiros com mais jogos pelo Fluminense:

1º - Castilho: 704

2º - Paulo Victor: 362

3º - Diego Cavalieri: 352

4º - Félix: 321

5º - Fábio: 309

6º - Batatais: 308

7º - Fernando Henrique: 265

8º - Ricardo Pinto: 239

9º - Jorge Vitório: 179

10º - Kleber: 165